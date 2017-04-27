Yeni Malatyaspor’un başarılı kalecisi Ertaç Özbir, şampiyonluk yolunda baskının illaki olacağını belirterek "Bazen de çok istemekten kaynaklanıyor. Çok istediğimiz için sahada istediklerimizi yanlış şekilde yapmış olabiliyoruz" dedi.

“HERKES GİBİ HAKEM DE HATA YAPAR AMA...”

Giresun maçında hakemin hata yaptığını belirten Ertaç, “Vakit daraldıkça stresli geçiyor. Şimdi biz Giresun’a puan ve puanlar için gitmiştik. En azından 3 puan almasak bile 1 puan bizi bir yerlere taşıyabilirdi. Çünkü rakiplerimiz de kendi aralarında oynadı. Sivas - Eskişehir onlarında berabere kalması bizim işimize yaradı. Tabi Giresun maçında sahaya isteklerimizi koyamamış olabiliriz ama çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bazen hatalar olabiliyor, hakemler de hata yapabiliyor, futbolcuların da hata yapabildiği gibi” diye konuştu.

“BANA ŞARJ YAPILDI VE DENGEMİ KAYBETTİM”

Ertaç, Giresun maçındaki pozisyonun faul olduğunu belirterek, “Genelde bu pozisyonlarda kalecinin dokunulmazlığı vardır. Rakip futbolcunun özgür can isimli topa hiçbir şekilde müdahale etmedi dokunmadı. Ben topa vurduğumda o arkadaş bana sağlam şarj yaptı. Yani ben de kendimi yerde buldum. O sırada kale boş, ben yerdeyim oyunu durdurup faul çalması lazımdı. Yapması gereken buydu ama yapmadı. Tabi bundan sonraki maçlarda yine kendilerini versinler. Maçlarda ne kadar az hata o kadar iyi. Çünkü diğer takımların da bizim de kader dönemi bunlar. Az hataların yaşanması her takımın aleyhine olacaktır” ifadelerini kullandı.

“KRİTİK HAFTALARDAYIZ BASKI YAŞIYORUZ”

Hatalarından dersler çıkardıklarını belirten Ertaç Özbir, “Baskı oluyor, yani illaki baskı olacak. Futbol baskısız olmuyor. Bunları da en az şekilde atlatmamız lazım. Bazen de çok istemekten kaynaklanıyor. Çok istediğimiz için sahada istediklerimizi yanlış şekilde yapmış olabiliyoruz. Tabi hatalardan ders çıkartıyoruz. Eskişehir maçında yaptığımız hataları bu maç yapmamaya çalıştık. Daha iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Daha iyi bir mücadele en azından puan ve puanlar alma umudunu taşıyoruz. Göztepe maçında inşallah seyircilerimizle beraber, yani herkes inansın. Çünkü çok kritik virajlara geldik. Çok az zaman kaldı artık. O maçta da puan ve puanlar çıkartıp yolumuzda ilerleyeceğiz” şeklinde konuştu.

FATİH AVCI