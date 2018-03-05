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TAKIM RUHUNA ZARAR VERMEYİN

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyespor yönetimi, teknik heyeti ve sporcuları ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Gürkan, takım oyununun önemine dikkat çekti. Gürkan, Beşiktaş-Fenerbahçe maçından örnek vererek, “Oyuncunun bir bencilliği ve profesyonel oynamasına rağmen takım halinde oynamaması oyunun stresini artırdı” dedi ve bu tür davranışların takım ruhuna zarar verdiğini söyleyerek tavsiyede bulundu.

TAKIM RUHUNA ZARAR VERMEYİN

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyespor yönetimi, teknik heyeti ve sporcuları ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Gürkan, takım oyununun önemine dikkat çekti. Gürkan, Beşiktaş-Fenerbahçe maçından örnek vererek, “Oyuncunun bir bencilliği ve profesyonel oynamasına rağmen takım halinde oynamaması oyunun stresini artırdı” dedi ve bu tür davranışların takım ruhuna zarar verdiğini söyleyerek tavsiyede bulundu.

busabahh
busabahh
05 Mart 2018 Pazartesi 13:45
TAKIM RUHUNA ZARAR VERMEYİN

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyespor yönetimi, teknik heyeti ve sporcularla, Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri’nde verilen yemekte biraraya geldi. Yemeğe, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı ve Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Yaşar Karataş, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, TARSİM Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan, Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Culha, Türkiye Futbol Adamları Derneği Malatya Şube Başkanı Mahmut Cücemen, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve sporcular katıldı.

SPOR, ZORUNLU BİR İHTİYAÇTIR

Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sporun insan için bir ihtiyaç olduğunu belirterek, “Spor esasında insanın huzur ve mutluluğu için yapıldığı takdirde kişinin olmazsa olmazıdır. Kişinin yeme içme gibi zorunlu ihtiyaçları gibi spor da bu zorunlu ihtiyaçlardan bir tanesidir. Bunu amatör ruhla yapmak çok daha güzeldir. Profesyonel olarak yaptığınızda zaman zaman sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz, ama amatör anlamda sporu spor olarak yapmak çok daha önemli ve anlamlıdır. Ben çok değerli hocalarımızın mihmandarlığında sporu kendiniz için yaptığınıza inanıyorum. Spor sağlıklı bir vücudu amaçladığı gibi, takım halinde çalışmayı da beraberinde getirmektedir. Gelecekte takım halinde arkadaşlarınızla birlikte hareket etmenin öğretisidir. Bu anlamda spor kulüplerinde çalışan insanların diğer insanlarla olan iletişimi noktasında çok daha verimli iletişime girdikleri görülüyor. Buda kişinin sosyal hayatında da başarı grafiğini en üst seviyeye çıkarıyor. Sporu bu boyutuyla da değerlendirmemiz gerekir” diye konuştu.

DÜNYA TARİHİNE PELE, TÜRKİYE TARİHİNE LEFTER

Sporculara daha sağlıklı ortam sunmanın gayreti içinde olduklarını belirten Başkan Gürkan, “Şimdiye kadar gösterdiğiniz çalışmalardan dolayı başta yöneticileriniz ve teknik elemanlarınız olmak üzere tüm sporcu kardeşlerimiz kutluyorum. Biz de Battalgazi Belediye Başkanlığı olarak sporcuları daha sağlıklı ortamda spor yapmaları noktasında, imkanları daha geniş bir ortamda sportif aktivitelerini yürütme noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ancak zaman zaman gerek Malatya, gerekse diğer illerde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinde kulüpler birbirleriyle ilgili zaman zaman konuşuyorlar. Bu kıyaslama olgusu doğru değildir. Eğer siz hayatınızda başarılı olmak istiyorsanız, sosyal, ekonomik ve sportif aktivitelerde başarılı olmak istiyorsanız, hak bildiğiniz yolda yalnız başınıza başka yerlerden bir şey beklemeden, severek ve isteyerek yaparsanız başarılı olursunuz. ‘Desinler’ için yaparsanız başarılı olamazsınız. Gerek bilim adamlarına, gerekse iyi sporcuların hayatına baktığınızda Maradonalar, Gulitler, yani bizim dönemimizdeki başarılı sporculara baktığınızda çok zor şartlarda bunlara Lefter, Pele de dahil, çok zor şartlarda spor yaptıklarını okudum. Dünya tarihine Pele, Türkiye tarihine Lefter yazılmıştır. Dolayısıyla azim ve kararlılığınız sizi başarılı hale getirir” ifadelerini kullandı. 

SAYGIDA KUSURDA BULUNMAYIN

Takım oyununun önemine işaret eden Başkan Gürkan, Beşiktaş-Fenerbahçe maçında ferdi davranışlardan örnek vererek, “Beşiktaş-Fenerbahçe maçında maç 1-1 devam ederken Fenerbahçeli bir futbolcu kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan Fenerbahçe karşısında Beşiktaş çok rehavete girdi. Maçın stresinin o kadar yükselmesinin sebebi gole giden bir oyuncu sol tarafa pas verse her şey bitecek, Fenerbahçe kendi sahasına çekilecek, Beşiktaş da farklı bir galibiyetle oyunu bitirebilecekti. Bu kadar açık ve berrak. Ama oyuncunun bir bencilliği, profesyonel oynamasına rağmen takım halinde oynamaması oyunun stresini artırdı. Oysa futbol sevgiyi, muhabbeti, kaynaşmayı ve birlikte hareket etmeyi getirmesini amaçlayan bir spordur. Maçın kopma anını hiçbir yorumcu da söylemedi. İşte sizlerden ricam, var olan imkanlarınızı en iyi şekilde kullanın. Birbirinizi sevin ve hocalarınıza saygıda kusurda bulunmayın” diye konuştu. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 05.03.2018 13:47
Anahtar Kelimeler:
Battalgazi BelediyesporSelahattin Gürkan
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