Türkiye jimnastik Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Artistik Jimnastik 1. Lig 3. Etap Müsabakalarında Malatya’yı temsil eden Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Jimnastik Takımı üçüncü olma başarısı gösterdi. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı bir açıklama yaparak, üçüncü olan jimnastikçileri kutladı. Fındıklı, “Artistik Jimnastik 1. Lig 3. Etap müsabakalarında İstanbul, Bolu, Bursa, Samsun, Kayseri gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak üçüncü olan sporcularımızı ve antrenörlerimiz Metehan Karataş ve Mehmet Tercan’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.