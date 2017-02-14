Hanefi Mahçiçek Stadı’nda oynanan müsabakayı Erdem Mertoğlu, Ömer Karakaya, Servet Bozkurt hakem üçlüsü yönetti. Rakibi karşısında maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Yeşilyurt Belediyespor’un gollerini 33. dakikada Alfonso, 37’nci dakika ise Loris Meye attı. Ev sahibi takımın tek golünü 55.dakikada Cemal Deliktaş kaydetti. 1920 Maraşspor’da Enes Filiz müsabakanın 90.dakikasında rakibine yaptığı sert faulden ötürü kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Malatya temsilcisi karşılaşmaya Önder, Ziya, Mehmet Ali, Bedrettin, Murat, Sefa, Cuma, Özgür, Yusuf Çelik, Alfonso ve Loris on biriyle çıktı. Ev sahibi takım ise rakibi karşısında Emrah, Ali, Serhat, Turgut, Ferhat, Bahtiyar, Cemal, Enes, Öner, Furkan ve Mert Ali tertibiyle mücadele etti. Aldığı galibiyetle puanını 40’a yükselten Yeşilyurt Belediyespor, lider Adıyaman 1954 takımının Şanlıurfa Karaköprü karşısında puan kaybettiği haftada aradaki farkı 1’e düşürdü.

FATİH AVCI