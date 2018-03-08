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Tahkim Kurulu’ndan Quaresma’ya kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma’nın aldığı 5 maçlık men cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı.Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Beşiktaş’ın...

Tahkim Kurulu’ndan Quaresma’ya kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma’nın aldığı 5 maçlık men cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı.Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Beşiktaş’ın...

08 Mart 2018 Perşembe 17:13
Tahkim Kurulu’ndan Quaresma’ya kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma’nın aldığı 5 maçlık men cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma’nın Fenerbahçe derbisi sonrasında aldığı 5 maçlık men cezası onanırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’e verilen 50 bin TL’lik para cezası kaldırıldı. TFF resmi internet sitesinden açıklanan Tahkim Kurulu kararları şu şekilde:

"Trabzonspor’un "Teknik Adam" Kazım Ersun Yanal ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 08.12.2017 tarih ve E.2017/603 - K.2017/667 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Esas hakkında karar verildiğinden; Trabzonspor’un 16.02.2018 tarihli dilekçesine istinaden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının onanmasına oyçokluğu ile,

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Aykut Kocaman ile ilgili, PFDK’nın 27.02.2018 tarihli E.2017-2018/684 K.2017-2018/814 sayılı kararına karşı itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Aykut Kocaman’ın sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT’nin 38/3-c maddesi uyarınca 50 bin TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararınınkaldırılmasına, oybirliği ile,

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Şenol Güneş ile ilgili, PFDK’nın 27.02.2018 tarihli E.2017-2018/682 K.2017-2018/813 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Beşiktaş Teknik Sorumlusu Şenol Güneş’in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT’nin 38/3-c maddesi uyarınca 50 bin TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının kaldırılmasına oybirliği ile,

Beşiktaş Kulübü’nün futbolcusu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo ile ilgili, PFDK’nın 06.03.2018 tarihli E.2017-2018/718 K.2017-2018/846 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Erteleme talebinin reddine,

- Beşiktaş Kulübü’nün futbolcusu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo’nun ihraç öncesi rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT’nin 12.maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 4 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43.ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 17 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 5 resmi müsabakadan men ve 22 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."
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