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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Muratbey Uşak: 85 - Galatasaray Odeabank: 78

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 25. hafta maçında Muratbey Uşak, sahasında Galatasaray Odeabank ile karşılaştı. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 85-78 galip ayrıldı.Salon: Uşak Üniversitesi Spor SalonuHakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Kaan...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Muratbey Uşak: 85 - Galatasaray Odeabank: 78

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 25. hafta maçında Muratbey Uşak, sahasında Galatasaray Odeabank ile karşılaştı. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 85-78 galip ayrıldı.Salon: Uşak Üniversitesi Spor SalonuHakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Kaan...

15 Nisan 2018 Pazar 15:20
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Muratbey Uşak: 85 - Galatasaray Odeabank: 78

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 25. hafta maçında Muratbey Uşak, sahasında Galatasaray Odeabank ile karşılaştı. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 85-78 galip ayrıldı.

Salon: Uşak Üniversitesi Spor Salonu

Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Kaan Büyükçil xx, Özge Şentürk xx

Muratbey Uşak: Watson xxx 21, Şafak Edge xx 8, Calloway xxx 20, Tayfun Erülkü x 6, Carmichael xxx 18, Ofoegbu x 4, Miles xx 8, Solomon x

Baş Antrenör: Mustafa Mavili

Galatasaray Odeabank: Hardy x 7, Taylor xx 12, Juskevicius xxx 22, Hendrix xx 12, Ege Arar x 7, Renfroe x 8, Summers x 2, Emir Preldzic x 4, Göksenin Köksal 4, Mehmet Yağmur x

Baş Antrenör: Oktay Mahmuti

1. Çeyrek: 20-16 (Muratbey Uşak lehine)

Devre: 40-38 (Muratbey Uşak lehine)

3. Çeyrek: 66-48 (Muratbey Uşak lehine)

Beş faul: Hardy (Galatasaray Odeabank)
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