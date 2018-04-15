Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Muratbey Uşak: 85 - Galatasaray Odeabank: 78

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 25. hafta maçında Muratbey Uşak, sahasında Galatasaray Odeabank ile karşılaştı. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 85-78 galip ayrıldı.
Salon: Uşak Üniversitesi Spor Salonu
Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Kaan Büyükçil xx, Özge Şentürk xx
Muratbey Uşak: Watson xxx 21, Şafak Edge xx 8, Calloway xxx 20, Tayfun Erülkü x 6, Carmichael xxx 18, Ofoegbu x 4, Miles xx 8, Solomon x
Baş Antrenör: Mustafa Mavili
Galatasaray Odeabank: Hardy x 7, Taylor xx 12, Juskevicius xxx 22, Hendrix xx 12, Ege Arar x 7, Renfroe x 8, Summers x 2, Emir Preldzic x 4, Göksenin Köksal 4, Mehmet Yağmur x
Baş Antrenör: Oktay Mahmuti
1. Çeyrek: 20-16 (Muratbey Uşak lehine)
Devre: 40-38 (Muratbey Uşak lehine)
3. Çeyrek: 66-48 (Muratbey Uşak lehine)Beş faul: Hardy (Galatasaray Odeabank)