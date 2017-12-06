06 Aralık 2017 Çarşamba

Tacikistan’dan Malatya USA’ya transfer

Amerika Cosmopolitan 1. Ligi'nde zirvede yer alan Malatyaspor USA, teknik direktör Bülent Akın'ın önerisi ile Tacikistan Milli Takım’ında forma giyen Akhtam Khamrokulov ile anlaştı.

06 Aralık 2017 Çarşamba 12:07
Tacikistan’dan Malatya USA’ya transfer

  Ümit Karan ile yolları ayırdıktan sonra Bülent Akın ile anlaşarak teknik direktör sorununu aşan Malatyaspor USA, Tacikistan Milli Takım forveti Akhtam Khamrokulov’u renklerine bağladı. Malatyaspor USA Kulüp Başkanı Teoman Mutlu, Teknik Direktör Bülent Akın'ın önerisi doğrultusunda 28 yaşındaki Tacikistanlı milli forvet Akhtam Khamrokulov ile anlaştıklarını belirterek, ”Hocamız Bülent Akın'ın önerisi ile Akhtam Khamrokulov ile bir yıllığına anlaştık. Türkiye’de futbol oynayan yıldız bir oyuncu ile de görüşüyoruz. İnşallah bu sene şampiyonluk kupasını Times Meydanı’nda kaldıracağız" dedi. 

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatyaspor USA

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