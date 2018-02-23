“TABLO KİMSEYİ YANILTMASIN!”

Süper Lig’in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü saat 13.30’da Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor. Ligde zor günler geçiren rakibiyle kritik randevuya çıkacak olan sarı-kırmızılılar işini şansa bırakmak istemiyor. Puan sıralamasında son sırada yer alan Karabükspor’un küçümsenmeyecek bir takım olduğunu her fırsatta oyuncularına anlattığı öğrenilen teknik direktör Erol Bulut’un sürekli rehavet uyarısında bulunduğu öğrenildi. Öte yandan dün ki yapılan çalışmaya sakatlığı süren Issiar Dia dışındaki bütün futbolcular katıldı. Antrenman 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından yapılan taktik çift kale maçta sona erdi.

Bu arada takımdaki son durum ve Karabük maçıyla ilgili açıklamada bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, oldukça zor bir maça çıkacaklarını kaydetti.



“PUAN TABLOSU KİMSEYİ YANILTMASIN”

Ligde artık hiçbir takımın puan kaybına tahammülünün olmadığını belirten Bulut, “Geçen hafta aldığımız 1 puanın anlam kazanması için Karabük’e sahamızda yenmemiz gerekiyor. Rakibimizin puan tablosundaki yeri kimseyi yanıltmasın, zira son haftalarda oynadığı futbol ortada. Geçen hafta biraz şanslı olmuş olsalar belki de kazan taraf olacaktılar. Biz rakibimize kesinlikle saygı duyuyoruz ve sahada da buna göre mücadele edeceğiz. İnşallah kazanan taraf biz oluruz” dedi.



“Zor bir maça çıkacağız”

Bulut, Sadık ve Chebake’nin cezalı oldukları için oynayamayacağını da belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Stoperimiz Sadık ve cezası devam eden bekimiz Chabeka kart cezalısı oldukları için bu maçta forma giyemeyecek. Onların yerine forma giyecek arkadaşlarımız da iyi mücadele vereceklerdir diye düşünüyorum. Golcümüz Khalid Boutaib de sakatlık sürecinden sonra yeniden aramızda olacak. Söylediğim gibi zor bir maça çıkacağız. Ancak bu zorluğu kolaya çevirmek bizim elimizde.”busabahmalatya.com