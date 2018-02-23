Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117456
ALTIN
161.919
DOLAR
3.7871
STERLİN
5.2789
EURO
4.6573

“TABLO KİMSEYİ YANILTMASIN!”

Süper Lig’in 23. haftasında Karabükspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor teknik direktör Erol Bulut yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Karadeniz temsilcisinin ligdeki konumunun kimseyi yanıltmaması gerektiğini belirten genç teknik adam kazanmaları gereken zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

“TABLO KİMSEYİ YANILTMASIN!”

Süper Lig’in 23. haftasında Karabükspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor teknik direktör Erol Bulut yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Karadeniz temsilcisinin ligdeki konumunun kimseyi yanıltmaması gerektiğini belirten genç teknik adam kazanmaları gereken zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

busabahh
busabahh
23 Şubat 2018 Cuma 15:02
“TABLO KİMSEYİ YANILTMASIN!”

Süper Lig’in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü saat 13.30’da Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor. Ligde zor günler geçiren rakibiyle kritik randevuya çıkacak olan sarı-kırmızılılar işini şansa bırakmak istemiyor. Puan sıralamasında son sırada yer alan Karabükspor’un küçümsenmeyecek bir takım olduğunu her fırsatta oyuncularına anlattığı öğrenilen teknik direktör Erol Bulut’un sürekli rehavet uyarısında bulunduğu öğrenildi. Öte yandan dün ki yapılan çalışmaya sakatlığı süren Issiar Dia dışındaki bütün futbolcular katıldı. Antrenman 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından yapılan taktik çift kale maçta sona erdi.
Bu arada takımdaki son durum ve Karabük maçıyla ilgili açıklamada bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, oldukça zor bir maça çıkacaklarını kaydetti.

“PUAN TABLOSU KİMSEYİ YANILTMASIN”

Ligde artık hiçbir takımın puan kaybına tahammülünün olmadığını belirten Bulut, “Geçen hafta aldığımız 1 puanın anlam kazanması için Karabük’e sahamızda yenmemiz gerekiyor. Rakibimizin puan tablosundaki yeri kimseyi yanıltmasın, zira son haftalarda oynadığı futbol ortada. Geçen hafta biraz şanslı olmuş olsalar belki de kazan taraf olacaktılar. Biz rakibimize kesinlikle saygı duyuyoruz ve sahada da buna göre mücadele edeceğiz. İnşallah kazanan taraf biz oluruz” dedi.

“Zor bir maça çıkacağız”

Bulut, Sadık ve Chebake’nin cezalı oldukları için oynayamayacağını da belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Stoperimiz Sadık ve cezası devam eden bekimiz Chabeka kart cezalısı oldukları için bu maçta forma giyemeyecek. Onların yerine forma giyecek arkadaşlarımız da iyi mücadele vereceklerdir diye düşünüyorum. Golcümüz Khalid Boutaib de sakatlık sürecinden sonra yeniden aramızda olacak. Söylediğim gibi zor bir maça çıkacağız. Ancak bu zorluğu kolaya çevirmek bizim elimizde.”busabahmalatya.com 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Süper LigKarabüksporYeni Malatyaspor Teknik Direktör Erol Bulut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KARABÜKSPOR BAŞKANINI SEÇTİ
KARABÜKSPOR BAŞKANINI SEÇTİ
KARABÜK MAÇINA ACEMİ HAKEM!
KARABÜK MAÇINA ACEMİ HAKEM!
HEDEFLERİ YURTDIŞINA ÇIKMAK!
HEDEFLERİ YURTDIŞINA ÇIKMAK!

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim