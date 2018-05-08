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Suriyeliler de spor yapıyor

Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, her yaştaki vatandaşın sağlıklı bir yaşam için beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılımın sağlanması amacıyla hayata geçirilen ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi kapsamında Beydağı Konaklama Tesislerindeki Suriyeliler de spor yapıyor.

Suriyeliler de spor yapıyor

Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, her yaştaki vatandaşın sağlıklı bir yaşam için beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılımın sağlanması amacıyla hayata geçirilen ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi kapsamında Beydağı Konaklama Tesislerindeki Suriyeliler de spor yapıyor.

08 Mayıs 2018 Salı 14:22
Suriyeliler de spor yapıyor

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle yürütülen projenin startı 5 Nisan’da Malatya İnönü Stadı’nda gerçekleştirilmişti. Nisan ayı içerisinde 7’den 70’e 4 binin üzerinde vatandaş, tecrübeli antrenörlerle birlikte spor yapıyor. Proje kapsamında Beydağı Konaklama Tesislerindeki Suriyeliler de spor yapıyor. İl Müdürlüğü’nde görevli antrenörler nezaretinde Atatürk Spor Salonu, İnönü Stadı, Abdullah Gül Parkı, Hürriyet Parkı, Kuyu Önü Tecde Yürüyüş Parkurunda tüm yaş gruplarından vatandaşların sağlıklı ve bilinçli spor yapması amacıyla stantlar oluşturulurken, bir stantta Suriyelilerin kaldığı Beydağı Konaklama Tesislerinde kuruldu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Koşabiliyorken KoşSuriyeliSpor
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