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Süresiz kadro dışı bırakıldılar

Erzurumspor'da primleri ödenmediği gerekçesiyle antrenmanı protesto edip, disiplinsiz davranışlarda bulunan Mert Nobre ve Burhan Eşer, süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

Süresiz kadro dışı bırakıldılar

Erzurumspor'da primleri ödenmediği gerekçesiyle antrenmanı protesto edip, disiplinsiz davranışlarda bulunan Mert Nobre ve Burhan Eşer, süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:56
Süresiz kadro dışı bırakıldılar

Yeni sezon hazırlıkları için dün Erzurum’da toplanan mavi-beyazlı futbolcular takım kaptanları Nobre ve Burhan'ın organize ettiği protesto ile Yüksek İrtifa Kamp merkezindeki antrenmana açıklanan saatte çıkmamışlardı. Futbolcuların bu şok hareketinin ardından yönetim kurulu bugün "acil" olarak kulüp tesislerinde toplandı. Yöneticiler kaptan Mert Nobreve Burhan Eşer’in süresiz kadro dışı bırakılmasına, ayrıca Mert Nobre’ye 4 bin 166 Euro, Burhan Eşer’e ise 23 bin 333 TL para cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Alınan kararlar bu iki futbolcuya sözlü olarak tebliğ edildi. Kararın ayrıca noter aracılığıyla da tebliğ edileceği öğrenildi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
ErzurumsporMert NobreBurhan Eşer
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