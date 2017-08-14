Malatya şehrin 11 yıllık Süper Lig özlemi dün oynanan Yeni Malatyaspor- Osmanlıspor maçıyla son buldu. Malatya İnönü Stadı’na Osmanlıspor’u ağırlayan Yeni Malatyaspor fırtına gibi estiği maçta başkent temsilcisini Khalide(2) ve Barazite’nin golleriyle 3 – 1 yendi, Süper Lig’de zirveye yerleşti. Protokol üyelerinin ve basın mensuplarının takip ettiği maçta Yeni Malatyaspor’un geçtiğimiz yıl Sivasspor maçında aldığı cezadan dolayı tribünler boş kaldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve şehrin diğer yöneticileri şeref tribününde yer aldı. Her iki takım da sahaya “Şehitleri Saygıyla Anıyoruz, İyi ki Varsın Eren” yazılı pankartla çıktı. Cezalı Turgut Doğan Şahin’in forma giymediği sarı kırmızılı temsilcimizde teknik direktör Ertuğrul Sağlam ilk on birde, 4 eski oyuncuya 7 yeni transfere yer verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR…

7. DAKİKA: Yeni Malatyaspor maçın ilk tehlikesini Barazite ile yarattı. Eren Tozlu’nun göğsüyle indirdiği top ceza sahası dışında Barazite’nin önünde kaldı. Hollandalının sert şutu kaleci Karcemarskas’ta kaldı.

GOOOLLLL 9. DAKİKA: Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’deki ilk golü geldi. Sağdan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Necar Barazite topla ceza sahasına sokulur sokulmaz ortasını arka direğe gönderdi. Pası iyi takip eden Faslı Khalide Boutalip müthiş bir dokunuşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından uzak köşeden filelerle buluştudu. 1 – 0 Bu gol Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’deki ilk golü olurken, Khalide de Süper Lig’e golle başlayan yeni transferler listesine adını yazdırdı.

23.DAKİKA: Osmanlıspor’un baskı kurduğu anlarda maçın hakemi futbolcuların sıvı alımı için su molası verdi.

30.DAKİKA: Osmanlıspor’da Umar’ın yerde kalmasıyla kazanılan frikik atışını Serdar Gürler kullandı. Doğrudan kaleye vuran Serdar' ın sert şutu az farkla üstten dışarı gitti.

34. DAKİKA: Osmanlıspor beraberliği sağlamak için etkili geldi. Serdar ile başlayan atakta top solda Numan ile buluştu. Bu oyuncunun pasında Raheem Lawal topla buluşur buluşmaz şutunu gönderdi. Yerden kaleye yönelen topu Yalçın Ayhan ayaklarıyla uzaklaştırdı.

44. DAKİKA: Önce Osmanlı sonra Yeni Malatya kalesinde tehlikeyi yaşadı. Yeni Malatyaspor Barazite’yle hızlı bir hücuma çıktı. Sağdan topla buluşan İssam yerden altı pasa ortaladı, meşin yuvarlağa dokunan Eren’in plasesi savunmadan sekip yükseklik kazandı, top kaleci Karcemarskas’ta kaldı. Elle topu oyuna sokan kaleci Lawal’ı topla buluşturdu. Yalçın’ın arkasına savunma arasına sızan bir pas atan Lawal’ın topunu kalesini terk eden Farnolle çıkarak uzaklaştırdı.

İlk yarıya 2 dakika uzatma ekledi. Başka pozisyon olmayınca takımlar soyunma odasına 1 – 0’lık Yeni Malatyaspor üstünlüğü ile girdi.

46.DAKİKA: Yeni Malatyaspor ikinci yarıya etkili başladı. Duran top organizasyonunda topun gerisine Cissokho geçti. Etkili ortasında Yalçın Ayhan ceza sahasında kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten kaleye doğru inerken, kaleci Karcemarskas topu parmak ucuyla kornere tokatladı.

49. DAKİKA: Yeni Malatyaspor 2. Gole çok yaklaştı. Soldan Cissokho’nun ortasında Dia seken topa ayağıyla dokundu, kaleci Karcemarskas topu kontrol etti.

GOOLLLL 52. DAKİKA: Yeni Malatyaspor farkı 2’ye çıkardı. Cissokho’nun harika pasında savunma arkasına koşu yapan Dia, Pinto’nun müdehalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Maçın hakemi Mete Kalkavan tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Pinto sarı kart görürken, Osmanlısporlu oyuncuların itirazı kararı değiştirmedi. Yeni Malatyaspor’da topun gerisine geçen Barazite topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 2 - 0

74.DAKİKA: Yeni Malatyaspor baskısını sürdürüyor. Pereira’nın ortasında Eren Tozlu araya girdi vuruşunu yaptı, kaleye giden topu savunma son anda kornere çeldi.

77.DAKİKA: İnönü Stadı’nda fark 3’e çıktı. Soldan içeri sokulan Dia son çizgiye gidip ortasını yaptı arka direkte iyi pozisyon alan Khalide durumu 3 – 0 yapan golü kaydetti. İlk maçında 2 gol atan Faslı forvet tribünden büyük alkış aldı.

89. DAKİKA: Osmanlıspor sahada 10 kişi kaldı. Toni Tisdell Murat Akça’ya yaptığı sert hareketten dolayı kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Maça 4 dakika eklendi. Uzatmada Osmanlıspor’un golü Andres Beyer’den geldi. 3 – 1 Kalan dakikalarda başka gol olmazken Yeni Malatyaspor Süper Lig’de ilk galibiyetini ilk maçında aldı.

FATİH AVCI