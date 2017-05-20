20 Mayıs 2017 Cumartesi

“Süper“ sezon kötü kapanış!

TFF 1. Lig'de topladığı 61 puanla sezon sonuna kadar 26 hafta lider olan Yeni Malatyaspor, sezonun son maçında Şampiyonluğu Sivasspor'a hediye etti. Geçtiğimiz hafta Süper Lig'e yükselmesi kesinleşen sarı kırmızılı temsilcimiz, beraberlik için gittiği Sivas'a 4 - 0 mağlup olarak ligi ikinci sırada tamamladı.

20 Mayıs 2017 Cumartesi 20:43
“Süper“ sezon kötü kapanış!
Maçtan dakikalar
10. dakikada Martines’in ceza sahası içerisine ortasında Burhan'in indirdiği topla buluşan Emre meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
17. dakikada Rıdvan’ın ortasında Galip'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
44. dakikada Rıdvan’ın pasında ceza sahası içerisinde Galip’in şutunda top kaleciden döndü.
45. dakikada Leantro’nun pasında topla buluşan Emre, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
50. dakikada Leandro’nun pasında Emre’nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0
58. dakikada ceza sahası dışından aldığı topu sürerek ceza sahası içerisine giren Leandro, rakiplerini geçerek kalecinin sol tarafından meşin yuvarlağı filelere yolladı. 4-0 
77. dakikada hakeme itiraz eden Sedat, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Stat: Yeni 4 Eylül 
Hakemler: Mete Kalkavan xxx, Esat Sancaktar xxx, Süleyman Özay xxx
Sivasspor: Tolgahan xxx (Ali dk. 48 xx), Galip xxx, Leandro xxx, İbrahim xxx, Gökhan xxx, Burhan xxx, Boye xxx, Hakan xxx, Adem xx (Yiğit dk. 29 xx), Rıdvan xxx (Ahmet dk. 59 xx), Emre xxx
Yedekler: Ümit, Kerem, Hasan, Gkekas
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Evkur Yeni Malatyaspor: Hakan x, Caner xx, Pereira xx, Sadık xx, Diabang xx, Mba xx (Ahmet dk. 74 ?), Augustine xx (Eren dk. 63 ?), Sezer xx, Rahman xx, Ferhat xx (Sedat dk. 46 xx), Murat xx
Yedekler: Ertaç, Mehmet, İrfan, Osman
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Emre (dk. 10, 45 ve 50), Leandro (dk. 58) (Sivasspor)
Kırmızı kart: Sedat (dk. 77) (Yeni Malatyaspor)
Sarı Kartlar: Caner, Murat, Sedat, Eren, Pereira (Evkur Yeni Malatyaspor)
FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

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