Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de ilk 3 hafta oynanacak maçların programını açıkladı. TFF’nin resmi internet sitesinden açıklanan programda açılış maçında 11 Ağustos Cuma günü saat 21.45’te Medipol Başakşehir, sahasında Bursaspor ile karşılaşacak. Süper Lig’in yeni takımı Yeni Malatyaspor ligde ilk maçında kendi sahasında 13 Ağustos Pazar günü saat 20.00’de Osmanlıspor’u ağırlayacak. Geçen sezonun son maçında Sivasspor deplasmanında çıkan olaylardan dolayı PFDK’nın Yeni Malatyaspor’a bir maç seyircisiz oynama cezası vermesi üzerine sarı-kırmızılılar ilk maçını seyircisiz oynayacak. Bu arada stat konusunun henüz netlik kazanmaması üzerine TFF’nin sitesinden açıklanan programda Yeni Malatyaspor’un maçlarının oynanacağı stat ismi yerinin boş bırakılması da dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig’de ilk haftanın programı şöyle:

1. Hafta

11 Ağustos Cuma

21.45 Medipol Başakşehir - Bursaspor



12 Ağustos Cumartesi

20.00 Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor

20.00 Akhisar Belediyespor - Sivasspor

21.45 Alanyaspor - Kasımpaşa

21.45 Göztepe - Fenerbahçe



13 Ağustos Pazar

20.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor

21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

ÖMER ALİ DELİBAŞ