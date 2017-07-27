27 Temmuz 2017 Perşembe

UYANIK OLACAĞIZ!

Süper Lig’in maç saatleri belli oldu

2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 1, 2 ve 3. hafta müsabakalarının programı açıklandı. Süper Lig’de ilk maçına çıkacak olan Yeni Malatyaspor 13 Ağustos Pazar günü saat 20.00’de Osmanlıspor’u ağırlayacak.

27 Temmuz 2017 Perşembe 12:04
Süper Lig’in maç saatleri belli oldu

  Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de ilk 3 hafta oynanacak maçların programını açıkladı. TFF’nin resmi internet sitesinden açıklanan programda açılış maçında 11 Ağustos Cuma günü saat 21.45’te Medipol Başakşehir, sahasında Bursaspor ile karşılaşacak. Süper Lig’in yeni takımı Yeni Malatyaspor ligde ilk maçında kendi sahasında 13 Ağustos Pazar günü saat 20.00’de Osmanlıspor’u ağırlayacak. Geçen sezonun son maçında Sivasspor deplasmanında çıkan olaylardan dolayı PFDK’nın Yeni Malatyaspor’a bir maç seyircisiz oynama cezası vermesi üzerine sarı-kırmızılılar ilk maçını seyircisiz oynayacak. Bu arada stat konusunun henüz netlik kazanmaması üzerine TFF’nin sitesinden açıklanan programda Yeni Malatyaspor’un maçlarının oynanacağı stat ismi yerinin boş bırakılması da dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig’de ilk haftanın programı şöyle:

1. Hafta
11 Ağustos Cuma
21.45 Medipol Başakşehir - Bursaspor

12 Ağustos Cumartesi
20.00 Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor
20.00 Akhisar Belediyespor - Sivasspor
21.45 Alanyaspor - Kasımpaşa
21.45 Göztepe - Fenerbahçe

13 Ağustos Pazar
20.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 27 Temmuz 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 26 Temmuz 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya