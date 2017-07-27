Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de ilk 3 hafta oynanacak maçların programını açıkladı. TFF’nin resmi internet sitesinden açıklanan programda açılış maçında 11 Ağustos Cuma günü saat 21.45’te Medipol Başakşehir, sahasında Bursaspor ile karşılaşacak. Süper Lig’in yeni takımı Yeni Malatyaspor ligde ilk maçında kendi sahasında 13 Ağustos Pazar günü saat 20.00’de Osmanlıspor’u ağırlayacak. Geçen sezonun son maçında Sivasspor deplasmanında çıkan olaylardan dolayı PFDK’nın Yeni Malatyaspor’a bir maç seyircisiz oynama cezası vermesi üzerine sarı-kırmızılılar ilk maçını seyircisiz oynayacak. Bu arada stat konusunun henüz netlik kazanmaması üzerine TFF’nin sitesinden açıklanan programda Yeni Malatyaspor’un maçlarının oynanacağı stat ismi yerinin boş bırakılması da dikkat çekti.
Spor Toto Süper Lig’de ilk haftanın programı şöyle:
1. Hafta
11 Ağustos Cuma
21.45 Medipol Başakşehir - Bursaspor
12 Ağustos Cumartesi
20.00 Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor
20.00 Akhisar Belediyespor - Sivasspor
21.45 Alanyaspor - Kasımpaşa
21.45 Göztepe - Fenerbahçe
13 Ağustos Pazar
20.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor
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