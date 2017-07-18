20 Haziran 2017 tarihinde Malatya’ya gelerek yeni stadı inceleyen Gençlik Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk’ün onayıyla devir teslimi gerçekleştirilen 27.044 kapasiteli Malatya Stadyumu o tarihten bu yana her hangi bir aşama kat edilmeden tamamlanacağı günü bekliyor.

BAKANLIK PASSOLİG’İ KARŞILAMIYOR

Yeni Malatyaspor yönetimi ve Malatya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü yeni stadı müteahhit firmadan devralırken, passolig sistemi dahil 16 milyon lira yeni maliyet belirlemiş bu paranın Gençlik Spor Bakanlığı’ndan karşılanmasını talep etmişti. Stadın parasının hazır olduğunu açıklamasına rağmen halen Malatya’ya bu bütçeyi göndermediği öğrenilen spor bakanlığı passolig işini de üstlenmeye sıcak bakmıyor.

ÖNEMLİ EKSİKLER NELER?

Stadın soyunma odalarının dar olması, 16 kişilikten 26 koltuklu hale getirilmesi ve alanın büyütülmesi, locaların bölünmesi, elektronik reklam alanlarının yapılması, acil tahliye merdivenlerinin yeniden düzenlenmesi, basın ve protokol tribünlerinin ayrılması, bazı noktalardaki elektronik aksaklıkların giderilmesi gibi işlerin yapılması gerekirken, devir teslimin gerçekleştiği 20 Haziran’ın üzerinden 27 gün geçmesine karşın henüz somut olarak fiziksel bir çalışma yapılmadı.

ERTUĞRUL HOCA TAKIMI GETİRMEYEBİLİR!

Ligin başlamasına sadece 23 gün kalmasına rağmen stattaki hareketsizlik camiayı tedirgin ediyor. Osmanlıspor maçını fikstür gereği evinde oynayacak Yeni Malatyaspor’un henüz stadı tam kapasite çalışır hale getiremediği gibi, hiçbir çalışmanın da başlatılmamış olması da yönetim ve teknik heyetin elini kolunu bağlıyor. İlk maçın oynanacağı yere göre plan yapacak Ertuğrul Sağlam’ın 4 ile 6 Ağustos arası oynanacak TSYD Kupası’ndan sonra stadın durumuna göre takımı Malatya’ya getireceği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulunan kulüp başkanı Adil Gevrek, yeni stada taşınamamaları halinde 13 milyon gelir kaybı yaşayacaklarına dikkat çekmişti.

FATİH AVCI