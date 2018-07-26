Süper Ligi yerliler yönetiyor!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren aralarında Malatyaspor’unda bulunduğu Süper Lig takımları bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Ligin başlamasına kısa bir süre kala 18 takım, teknik direktörlerini belirledi. Takımlar, geçtiğimiz sezonlara göre bu sene de tercihlerini Türk teknik adamlardan yana kullandı. Bu takımlarından içerisinde sadece Fenerbahçe ve Akhisarspor yabancı antrenörlerle lige başlayacak. Ali Koç’un Fenerbahçe Kulübü'nün başına geçmesinin ardından teknik direktör koltuğuna getirilen Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu ve önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Akhisarspor'un Teknik Direktör Saffet Susic, Süper Lig’deki yabancı teknik adamlar olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman ile birlikte yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertliler, ligi ikinci sırada bitirmişti. 2017-2018 sezonuna Okan Buruk ile başlayan ve müthiş bir sezon geçiren Akhisarpor ise sezonun sonunda Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.





GEÇEN SEZON 3 TAKIM YABANCI ANTRENÖRLE LİGE BAŞLAMIŞTI

Süper Lig'deki diğer 16 takım ise yerli hoca tercihinde bulundu. Geçtiğimiz sezon 3 takım lige yabancı antrenörler başlamıştı. Yabancı teknik direktörlerle lige start veren Galatasaray, Bursaspor ve Alanyaspor, sezon bitmeden yerli teknik adamlara döndü. Süper Lig'deki takımları yeni sezona hazırlayan antrenörler şu şekilde: Galatasaray: Fatih Terim, Fenerbahçe: Phillip Cocu (Hollanda), Beşiktaş: Şenol Güneş, Trabzonspor: Ünal Karaman, Bursaspor: Samet Aybaba, Kasımpaşa: Kemal Özdeş, Başakşehir: Abdullah Avcı, Ankaragücü: İsmail Kartal, Göztepe: Bayram Bektaş, Konyaspor: Rıza Çalımbay, Sivasspor: Tamer Tuna, Antalyaspor: Bülent Korkmaz, Akhisarspor: Safet Susic (Bosna Hersek), BB Erzurumspor: Mehmet Altıparmak, Yeni Malatyaspor: Erol Bulut, Çaykur Rizespor: İbrahim Üzülmez, Kayserispor: Ertuğrul Sağlam, Alanyaspor: Mesut Bakkal