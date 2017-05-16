16 Mayıs 2017 Salı

Süper Lig'i hak ettik

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Divan Kurulu başkanı olduğu Yeni Malatyaspor’un yakaladığı başarıyla ilgili duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

16 Mayıs 2017 Salı 11:53
Süper Lig'i hak ettik

 Kitap Fuarı’nı değerlendirdiği basın toplantısında Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e yükselmesini de gündeme alan başkan Çakır, “Yeni Malatyaspor’un kalıcı bir takım ve geleceği düşünen bir alt yapıda olması en büyük arzumuzdu, bu gerçekleşti ve bunu Malatya başardı. Emeği geçen bir sürü insan var, bu sezon da gerçekten çok heyecanlı maçlar gördük, son bir hafta kala kadar kimin Süper Lig’e çıkacağı, 5 takımdan hangisinin düşeceği daha belli değil, çok çekişmeli bir ligdi. Dünkü maçta çok heyecanlandık, İrfan Buz hocanın orada düşmesi, sahayı, sporu, sporcuyu, her şeyi ateşledi. Aslında o an maçın kırılma noktasıydı. Biz inşallah takıma sahip çıkacağız, çünkü bu Malatya’da herkesin takımı. Süper Lig daha zor ve çetin bir yarışma ortamı. Önümüzde uzun bir süre var. Bu süreyi çok iyi değerlendirmemiz gerekir. Bu noktada şampiyonluğumuzu doyasıya kutladıktan sonra artık tüm planlarımızı oraya göre yapacağız” ifadelerini kullandı. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 15 Mayıs 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 12 Mayıs 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya