Kitap Fuarı’nı değerlendirdiği basın toplantısında Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e yükselmesini de gündeme alan başkan Çakır, “Yeni Malatyaspor’un kalıcı bir takım ve geleceği düşünen bir alt yapıda olması en büyük arzumuzdu, bu gerçekleşti ve bunu Malatya başardı. Emeği geçen bir sürü insan var, bu sezon da gerçekten çok heyecanlı maçlar gördük, son bir hafta kala kadar kimin Süper Lig’e çıkacağı, 5 takımdan hangisinin düşeceği daha belli değil, çok çekişmeli bir ligdi. Dünkü maçta çok heyecanlandık, İrfan Buz hocanın orada düşmesi, sahayı, sporu, sporcuyu, her şeyi ateşledi. Aslında o an maçın kırılma noktasıydı. Biz inşallah takıma sahip çıkacağız, çünkü bu Malatya’da herkesin takımı. Süper Lig daha zor ve çetin bir yarışma ortamı. Önümüzde uzun bir süre var. Bu süreyi çok iyi değerlendirmemiz gerekir. Bu noktada şampiyonluğumuzu doyasıya kutladıktan sonra artık tüm planlarımızı oraya göre yapacağız” ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI