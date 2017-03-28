Hafta sonu Kulüp binasında ağırladığı Bakan Tüfenkci ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık’a yeni bir tesis yapılmasıyla ilgili talepte bulunan Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, yönetim kurulu ve teknik direktör İrfan Buz ile birlikte mevcut tesisin Süper Lig standartlarında olmadığını belirtti. Tesisle ilgili kapsamlı bir dosya sunduğu belirtilen Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek’in Süper Lig yolundaki kulübün daha geniş ve kullanışlı bir komplekse ihtiyacının kaçınılmaz olduğunu paylaştığı öğrenildi.

TAKRİBEN 4 MİLYON GİBİ MALİYETİ VAR!

Konuyla ilgili yapılan basın toplantısında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Başkan Gevrek’le yeni tesis konusunda kapsamlı bir görüşme yapılacağını kaydetti. Tesisin yeniden yapılması için Bakan Tüfenkci’nin eski yapının yıkılıp yeniden yapılması noktasında Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan destek talebinde bulunacağı öğrenildi. Yaklaşık 40 yıldır kullanılan Nurettin Soykan Tesisleri, İl Özel İdaresi kapatılınca Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmişti. Efsane tesis dönemin Malatyaspor Kulüp Başkanı Nurettin Soykan tarafından yaptırılmıştı. Türkiye’nin doğal güzellik bakımından en güzel tesislerinden biri olma özelliğini taşıyan Nurettin Soykan Tesisleri, Turgut Özal Tabiat Parkı içerisinde bulunuyor. 80’li yıllarda inşa edildiğinde Türkiye’nin en modern spor tesisi olarak örnek alınan Nurettin Soykan Tesisleri’nin yenilenmesi çalışmasının takriben 4 milyon gibi bir maliyeti olduğu öngörülüyor.

FATİH AVCI