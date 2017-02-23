Alanya Atatürk Spor Salonunda oynanan 2016-2017 Sezonu Erkekler Salon 1.Lig müsabakaları sona erdi. Malatya Hokey Kulübü ile Osmaniye GSK’nın son güne kadar şampiyonluk yarışı verdiği müsabakalarda, aralarındaki maç 2-2 beraberlikle sona eren iki takımdan Malatya Hokey Kulübü, Osmaniye GSK’nın averaj farkıyla önünde yer alarak Şampiyonluk kupasını kaldırdı. Şampiyon olan Malatya Hokey Kulübü’ne kupa ve madalyalarını Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak verdi. Malatya Hokey Kulübü antrenörü Savaş Yılmaz, yaptığı açıklamada hedefleri olan Süper Lig’e yükseldikleri için oldukça mutlu olduklarını ifade etti.

“MALATYA’YI ÇOK İYİ TEMSİL ETTİK”

Şampiyonada yüksek bir performans sergilediklerini kaydeden Yılmaz, “Çok şükür sporcularımız üst düzey bir performans gösterdi ve şampiyon olduk. Hepsini canı gönülden kutluyorum. Hokeyde her yaş kademesinde mücadelemiz sürüyor. Malatya’yı başarılı bir şekilde temsil etmek bizim için büyük bir gurur. 1.Lig müsabakalarında en az gol yiyen ve en çok gol atan takım Malatya Hokey Spor Kulübü oldu. 1.Ligin en iyi oyuncusu plaketi kulübümüzün 8 numaralı formasını giyen Muttalip Tan 'a verildi. Şimdiki hedefimiz ise 2. Ligde yer alan Kurhan Spor Kulübümüz ile 1-5 Mart tarihleri arasında Trabzonda yapılacak olan 2.Lig Müsabakalarında şampiyon olup 1. Lige yükselmek” diye konuştu.