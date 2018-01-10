10 Ocak 2018 Çarşamba

Süper Lig’den TFF 1. Lig’e transfer

TFF 1. Lig’de mücadele eden Elazığspor, Süper Lig temsilcisi Sivasspor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Cem Özdemir ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 11:21
Süper Lig’den TFF 1. Lig’e transfer

TFF 1. Lig'in ikinci yarısında daha etkili bir performans ortaya koyabilmek için transfer çalışmalarını sürdüren Elazığspor, Sivasspor’dan sol kanat oyuncusu Cem Özdemir ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Futbola amatör olarak Seyhan Belediyespor’da başlayan 26 yaşındaki futbolcu, 83 kez TFF 1. Lig, 26 defa da Süper Lig’de Adanaspor’un formasını giydi. Başarılı futbolcu, sezon başında ise Demir Grup Sivasspor’a transfer olmuştu. Sivasspor formasıyla ligde şans bulamayan Özdemir, ikinci yarıda Elazığspor'un başarısı için ter dökecek.

IRAKLI SOL KANAT KAMPA KATILIYOR 

Öte yandan Elazığspor’un anlaşmaya vardığı Iraklı sol kanat Humam Tarık’ın vize sorununu çözüme kavuşturduğu ve yarın kampa katılacağı bildirildi. Prensip anlaşmasına varılan İskoç golcü Simon Murray ile ise bonservis sorunu yaşandığı ve görüşmelerin tıkandığı bildirildi.

KAAN ÖZDEMİR TRANSFERİNDE PÜRÜZ ÇIKTI

Öte yandan Elazığspor’un 1.5 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya vardığı stoper Kadir Kaan Özdemir transferinde pürüz çıktı. Alınan bilgiye göre Konyaspor, genç oyuncunun anlaşma süresini yarım sezona indirmek istedi. Bu gelişmenin akabinde yarım sezonluk anlaşma teklifini reddeden Elazığspor da genç oyuncuyu kulübüne geri gönderdi.

İHA

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