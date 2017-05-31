Transfer çalışmaları ve yeni sezon yapılanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ali Ravcı, camiaya da önemli mesajlar verdi. Süper Lig’e yükselen takımlar için en zor sezonunun ilk sezonları olduğunu belirten Ravcı, “Bu sezon çok önemli bir başarı elde ederek Süper Lig’e yükseldik. Mutluluğumuzu, sevincimizi yaşayıp işin realite kısmına döndük diyebiliriz. Bilirsiniz genelde Süper Lig’e yükselen takımlar için en zor sezon ilk sezonları olur. Çünkü izlenen transfer politikası ve yol haritası hatalıysa beraberinde büyük bir düşüş gelir. Bizim elimizde hali hazırda bir kadro var. Elbette bu takımdan gidecek ve kalacaklar olacak. Ancak kalkıp takımın yüzde 90’a yakınını göndermek, kabul edersiniz ki çok büyük bir yanlış olur. Camiamız rahat olsun, kulüp olarak transferde izleyeceğimiz yol haritasını daha önceden belirledik. Malatya bu sene Süper Lig’e renk katacak. Öyle uçuk rakamlarla alınacak oyuncular değil, fayda sağlayacak ve bizim dokumuza uyacak futbolcular alacağız” şeklinde konuştu.

AZUBUIKE KONUSUNA AÇIKLIK GETİRDİ

Sportif Direktör Ravcı, transferde kendi oyuncularına gelecek transfer teklifleriyle ilgili de konuşarak, "Açıkçası oyuncularımıza başka kulüplerin talip olması bizi mutlu eder. Özellikle Azubuike’nin ismi şu günlerde büyük takımlarla anılıyor. Şu kadarını söyleyeyim, Azubuike şuan sözleşmeli futbolcumuz. Önceliğimiz bu oyuncumuzu kulüpte tutmak. Yok, eğer gitmek isterse de zorla tutamayız. Değerini bulur ve transfer olur. Bunun dışında kimse farklı bir şey beklemesin” diye konuştu.







FATİH AVCI