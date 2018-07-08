Süper Lig’de sezonun adı değişti

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva’da yaptığı toplantıda Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun Lefter Küçükandonyadis Sezonu olarak oynanmasını kararlaştırdı. A Milli Takım ve Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden ‘Futbolun Ordinaryüsü’ Lefter Küçükandonyadis, Türk futboluna yaptığı unutulmaz katkılarla tüm sporseverlerin sevgi ve saygısını kazandı. Spor Toto Süper Lig, önceki yıllarda Süleyman Seba, Hasan Doğan, Turgay Şeren ve İlhan Cavcav gibi futbolun unutulmaz isimleri anısına oynanmıştı.