Yeni Malatyaspor taraftarları zaman zaman sahaya yabancı madde atmış, maç sonrası da yeşil zemine girerek Süper Lig’i kutlamıştı. Yaşananları rapor eden TFF temsilcileri sarı kırmızılı kulübü PFDK’ya sevk etti. Disiplin Kurulu kararında şu ifadelere yer verildi: Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 14.05.2017 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FATİH AVCI