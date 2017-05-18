18 Mayıs 2017 Perşembe

Süper Lig’de ilk maç cezalı olabilir PFDK’ya sevk edildik!

Geçtiğimiz Pazar İnönü Stadı’nda tarihi bir maç oynayan Yeni Malatyaspor, Boluspor ile 1 – 1 berabere kalmış, maç sonrası sarı kırmızılı temsilcimiz Süper Lig’e yükselmişti.

18 Mayıs 2017 Perşembe 11:47
Süper Lig’de ilk maç cezalı olabilir PFDK’ya sevk edildik!

Yeni Malatyaspor taraftarları zaman zaman sahaya yabancı madde atmış, maç sonrası da yeşil zemine girerek Süper Lig’i kutlamıştı. Yaşananları rapor eden TFF temsilcileri sarı kırmızılı kulübü PFDK’ya sevk etti. Disiplin Kurulu kararında şu ifadelere yer verildi: Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 14.05.2017 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 18 Mayıs 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 17 Mayıs 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya