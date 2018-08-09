Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında 10, 11, 12 ve 13 Ağustos’ta oynanacak mücadelelerde sahada olacak hakemler belli oldu. 2018 - 2019 sezonu açılış karşılaşması olan MKE Ankaragücü -Galatasaray maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesine yapılan açıklamada 1.haftada görev alacak hakemler şu şekilde:

10 Ağustos Cuma

21.45 MKE Ankaragücü - Galatasaray: Ümit Öztürk

11 Ağustos Cumartesi

19.30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Cüneyt Çakır

19.30 Sivasspor - Alanyaspor: Arda Kardeşler

21.45 Fenerbahçe - Bursaspor: Halil Umut Meler

12 Ağustos Pazar

19.30 Atiker Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa

19.30 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Fırat Aydınus

21.45 Beşiktaş - Akhisarspor: Bülent Yıldırım

21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya

13 Ağustos Pazartesi

21.45 Kayserispor - Antalyaspor: Hüseyin Göçek busabahmalatya.com