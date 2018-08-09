Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 34°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
98408
ALTIN
210.488
DOLAR
5.3869
STERLİN
6.9395
EURO
6.2450

Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu ilk haftasında görev yapacak hakemler açıklanırken, 2018-2019 sezonu açılış karşılaşması olan MKE Ankaragücü-Galatasaray maçını Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu ilk haftasında görev yapacak hakemler açıklanırken, 2018-2019 sezonu açılış karşılaşması olan MKE Ankaragücü-Galatasaray maçını Ümit Öztürk yönetecek.

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:53
Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında 10, 11, 12 ve 13 Ağustos’ta oynanacak mücadelelerde sahada olacak hakemler belli oldu. 2018 - 2019 sezonu açılış karşılaşması olan MKE Ankaragücü -Galatasaray maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesine yapılan açıklamada 1.haftada görev alacak hakemler şu şekilde:

10 Ağustos Cuma

21.45 MKE Ankaragücü - Galatasaray: Ümit Öztürk

11 Ağustos Cumartesi

19.30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Cüneyt Çakır

19.30 Sivasspor - Alanyaspor: Arda Kardeşler

21.45 Fenerbahçe - Bursaspor: Halil Umut Meler

12 Ağustos Pazar

19.30 Atiker Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa

19.30 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Fırat Aydınus

21.45 Beşiktaş - Akhisarspor: Bülent Yıldırım

21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya

13 Ağustos Pazartesi

21.45 Kayserispor - Antalyaspor: Hüseyin Göçek busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigHakem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antrenmanda Erol Bulut’tan ‘iyi başlangıç’ vurgusu
Antrenmanda Erol Bulut’tan ‘iyi başlangıç’ vurgusu
Heyecanın adresi yine Bornova
Heyecanın adresi yine Bornova
Süper Lig'de heyecan başlıyor
Süper Lig'de heyecan başlıyor
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim