Süper Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında 10, 11, 12 ve 13 Ağustos’ta oynanacak mücadelelerde sahada olacak hakemler belli oldu. 2018 - 2019 sezonu açılış karşılaşması olan MKE Ankaragücü -Galatasaray maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Merkez Hakem Kurulu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesine yapılan açıklamada 1.haftada görev alacak hakemler şu şekilde:
10 Ağustos Cuma
21.45 MKE Ankaragücü - Galatasaray: Ümit Öztürk
11 Ağustos Cumartesi
19.30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Cüneyt Çakır
19.30 Sivasspor - Alanyaspor: Arda Kardeşler
21.45 Fenerbahçe - Bursaspor: Halil Umut Meler
12 Ağustos Pazar
19.30 Atiker Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa
19.30 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Fırat Aydınus
21.45 Beşiktaş - Akhisarspor: Bülent Yıldırım
21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya
13 Ağustos Pazartesi
21.45 Kayserispor - Antalyaspor: Hüseyin Göçek busabahmalatya.com
İHA