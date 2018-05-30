Süper Lig’de gol raporu

2016-17 sezonunda 828 gol atılırken, 2017-18 sezonunda ise meşin yuvarlak 906 kez filelerle buluştu. Geçtiğimiz sezonda gol dakikası baz alındığında en çok gol atılan dakika 60 golle 90'ıncı dakikada oldu. Türkiye Futbol Federasyonu istatistiklerine göre Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda 90'ıncı dakika atılan 90 gol ile en fazla gol olan dakika oldu. 45'inci dakikalarda 38 gol atılırken, bu dakikaları atılan 11 gol ile 8, 12, 14, 23, 44, 76, 92'nci dakikalar, 10 gol ile de 15, 28, 36, 37, 41, 52, 64, 68, 69, 72, 80, 82, 83, 84, 85 ve 89'uncu dakikalar takip etti. En az gol atılan dakika ise 1 gol ile 90+1'inci dakika oldu. TFF'nin dakikalar bazında atılan goller istatistiklerinde bir önceki sezon yani 2016-17 Turgay Şeren Sezonu'nda ise toplamda 828 gol atılmıştı. Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geçen sezon 31 ile 45. dakikalar arasında 11 kez rakip ağları havalandırdı. 76 ile 90. dakikalar arasında 10 gol bulan sarı-kırmızılılar 16, 30 ve 46, 60. dakikalar arasında sadece 2 gol bulabildi.