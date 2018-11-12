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Süper Lig’de bir ilk!

12 haftası geride kalan Süper Lig’de Yeni Malatyaspor’lu Guilherme hem haftaya damgasını vurdu hem de performansıyla tarihe geçti.

Süper Lig’de bir ilk!

12 haftası geride kalan Süper Lig’de Yeni Malatyaspor’lu Guilherme hem haftaya damgasını vurdu hem de performansıyla tarihe geçti.

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:26
Süper Lig’de bir ilk!

Yeni Malatyaspor’un süper sambacısı Guilherme Trabzonspor maçında 2 gol, 2 asistlik performansıyla 4 gole doğrudan katkıda bulundu. Süper Lig’de bu sezon ilk kez bir oyuncu bir maçta 4 gole doğrudan katkı yaptı. Asist sayısını 6’ya çıkaran Brezilyalı, Malatyaspor formasıyla 3. golünü atmış oldu. Yeni Malatyaspor’un kaydettiği 19 golün 9’una doğrudan katkıda bulunan Guilherme takımın topladığı 21 puanın yarısına da direkt etki etti. Aleksic ile iyi bir uyum sergileyen Guilherme, bonservis opsiyonlu İtayla Seri B takımı Genoa’a dan 1 yıllığına kiralanmıştı.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporGuilhermePerformans
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