SÜPER LİG’DE 26. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın, 17 Mart Cumartesi ve 18 Mart Pazar günü oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı. 26. haftada oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ise düdük Bülent Yıldırım'da olacak.
Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde:
16 Mart Cuma
20.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Ali Palabıyık
20.00 Kardemir Karabükspor - Osmanlıspor: Arda Kardeşler
17 Mart Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği - Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan
16.00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Bülent Yıldırım
18 Mart Pazar
13.30 Atiker Konyaspor - Kayserispor: Halis Özkahya
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Özgür Yankaya
16.00 Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Halil Umut Meler busabahmalatya.com
İHA