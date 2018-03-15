SÜPER LİG’DE 26. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın, 17 Mart Cumartesi ve 18 Mart Pazar günü oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı. 26. haftada oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ise düdük Bülent Yıldırım'da olacak.

Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde:

16 Mart Cuma

20.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Ali Palabıyık

20.00 Kardemir Karabükspor - Osmanlıspor: Arda Kardeşler

17 Mart Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği - Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan

16.00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Bülent Yıldırım

18 Mart Pazar

13.30 Atiker Konyaspor - Kayserispor: Halis Özkahya

13.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Özgür Yankaya

16.00 Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Halil Umut Meler busabahmalatya.com