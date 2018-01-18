SÜPER LİG’DE 18. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 18. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:
19 Ocak Cuma
20.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20 Ocak Cumartesi
13.30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği: Ali Palabıyık
16.00 Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Fenerbahçe - Göztepe: Ümit Öztürk
21 Ocak Pazar
13.30 Demir Grup Sivasspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: Hüseyin Göçek
13.30 Atiker Konyaspor - Trabzonspor: Mete Kalkavan
16.00 Bursaspor - Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Halis Özkahya
22 Ocak Pazartesi
20.00 Kayserispor - Galatasaray: Cüneyt Çakır
İHA