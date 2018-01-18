SÜPER LİG’DE 18. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 18. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:



19 Ocak Cuma

20.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



20 Ocak Cumartesi

13.30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği: Ali Palabıyık

16.00 Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Fenerbahçe - Göztepe: Ümit Öztürk



21 Ocak Pazar

13.30 Demir Grup Sivasspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: Hüseyin Göçek

13.30 Atiker Konyaspor - Trabzonspor: Mete Kalkavan

16.00 Bursaspor - Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Halis Özkahya



22 Ocak Pazartesi

20.00 Kayserispor - Galatasaray: Cüneyt Çakır

