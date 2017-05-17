17 Mayıs 2017 Çarşamba

Süper Lig tamam sırada şampiyonluk var!

TFF 1. Lig’in 33. haftasında Boluspor ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Yeni Malatyaspor, bu başarısını şampiyonlukla taçlandırmak istiyor.

17 Mayıs 2017 Çarşamba 10:49
Süper Lig tamam sırada şampiyonluk var!

  1986 yılında Malatya Belediyespor ismiyle kurulan ve 2010 yılında alınan kararla Yeni Malatyaspor olarak adı değiştirilen Yeni Malatyaspor, tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olmanın sevincini yaşıyor. Malatyaspor’un borç batağına sürüklenip amatör kümeye kadar düşmesiyle, Malatya’ya kaybolan futbol heyecanını tekrar kazandırmak için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenerek bugünlere getirilen sarı-siyahlı kulüp, geçen hafta sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kalıp, sezonun bitmesine 1 hafta kala Süper Lig bileti almıştı. Malatya’da 11 yıl sonra yeniden Süper Lig heyecanı yaşanırken, Yeni Malatyaspor da bu başarıyı cumartesi günü deplasmanda Sivasspor’u yenerek şampiyonlukla taçlandırmak istiyor. TFF 1. Lig’in son haftasında deplasmanda takipçisi Sivasspor ile karşılaşacak olan sarı-siyahlılara şampiyonluk için beraberlik yetiyor. İki komşu kentin karşılaşmasında lig şampiyonunun belirlenecek olması daha şimdiden gözleri hafta sonu oynanacak bu müsabakaya çevirdi. Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçı hazırlıkları yarın saat 17.00’da yapacağı antrenmanla başlayacak.


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