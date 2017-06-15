Yeni Malatyaspor, 31 Mayıs itibariyle görevine son verdiği İrfan Buz’un ardından teknik direktörülük için yaptığı girişimleri sonlandırdı. 1 Haziran’dan itibaren Ertuğrul Sağlam ile defalarca görüşen ancak resmi anlaşmayı yapmak için siyasi erkanın görüşlerini aldığı için süreci biraz uzatan yönetim, beklendiğine değer bir karar verdi. Tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Adil Gevrek, prensip anlaşmasının ardından imza töreni için başkan Adil Gevrek ile İstanbul’da bir araya geldi. Yaklaşık 10 gündür sarı-siyahlı kulübün gündeminden düşmeyen başarılı teknik adam Ertuğrul Sağlam ile her konuda anlaşmaya varıldığı ve 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

SAĞLAM İŞE HIZLI BAŞLADI

Malatyalı futbolseverlerin büyük bir bölümünün de transferine destek verdiği Sağlam ile anlaşmaya varan Yeni Malatyaspor yönetimin, ‘3 senede Avrupa’ hedefini Ertuğrul Sağlam ile başarmak istiyor. İmzalanan bu sözleşme ile Sağlam, 565 gün aradan sonra yeniden teknik direktör olarak yeşil sahalara dönecek. Bursaspor’u 2010 yılında Süper Lig şampiyonu yaparak, tüm dikkatleri üzerine çeken Sağlam, Beşiktaş, Kayserispor ve Eskişehirspor takımlarında çalıştı. Yeni Malatyaspor yönetiminin Ertuğrul Sağlam tercihi camiada yerinde olarak yorumlanırken, sosyal medyada Sağlam’a övgüler yağdırıldı. Adil Gevrek ile birlikte önümüzdeki günlerde Malatya’ya gelerek resmi imza törenini burada yapacağı öğrenilen Sağlam, İstanbul’da bulunan sportif direktör Ali Ravcı ile de uzun bir görüşme gerçekleştirerek kamp planlamaları ve iç transferi konuştu.

FATİH AVCI