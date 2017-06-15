15 Haziran 2017 Perşembe

Süper Lig için Sağlam adım!

Dün akşam saatlerinde teknik direktörlük koltuğuna Türk futbolunun saygın ismi Ertuğrul Sağlam’ı oturtan Yeni Malatyaspor, camianın güvenini aldı. Yönetimin Sağlam tercihi medya, taraftar ve siyasi çevrede olumlu karşılandı.

15 Haziran 2017 Perşembe 11:47
Süper Lig için Sağlam adım!

  Yeni Malatyaspor, 31 Mayıs itibariyle görevine son verdiği İrfan Buz’un ardından teknik direktörülük için yaptığı girişimleri sonlandırdı. 1 Haziran’dan itibaren Ertuğrul Sağlam ile defalarca görüşen ancak resmi anlaşmayı yapmak için siyasi erkanın görüşlerini aldığı için süreci biraz uzatan yönetim, beklendiğine değer bir karar verdi. Tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Adil Gevrek, prensip anlaşmasının ardından imza töreni için başkan Adil Gevrek ile İstanbul’da bir araya geldi.  Yaklaşık 10 gündür sarı-siyahlı kulübün gündeminden düşmeyen başarılı teknik adam Ertuğrul Sağlam ile her konuda anlaşmaya varıldığı ve 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

SAĞLAM İŞE HIZLI BAŞLADI
  Malatyalı futbolseverlerin büyük bir bölümünün de transferine destek verdiği Sağlam ile anlaşmaya varan Yeni Malatyaspor yönetimin, ‘3 senede Avrupa’ hedefini Ertuğrul Sağlam ile başarmak istiyor. İmzalanan bu sözleşme ile Sağlam, 565 gün aradan sonra yeniden teknik direktör olarak yeşil sahalara dönecek. Bursaspor’u 2010 yılında Süper Lig şampiyonu yaparak, tüm dikkatleri üzerine çeken Sağlam, Beşiktaş, Kayserispor ve Eskişehirspor takımlarında çalıştı. Yeni Malatyaspor yönetiminin Ertuğrul Sağlam tercihi camiada yerinde olarak yorumlanırken, sosyal medyada Sağlam’a övgüler yağdırıldı. Adil Gevrek ile birlikte önümüzdeki günlerde Malatya’ya gelerek resmi imza törenini burada yapacağı öğrenilen Sağlam, İstanbul’da bulunan sportif direktör Ali Ravcı ile de uzun bir görüşme gerçekleştirerek kamp planlamaları ve iç transferi konuştu.

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 15 Haziran 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 14 Haziran 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya