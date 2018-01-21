Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115147
ALTIN
163.118
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2685
EURO
4.6547
Flaş Haber
Afrin harekatında son durum!
Kapat

Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - TM Akhisarspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Teselet Mobilya Akhisarspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.Maçtan dakikalar (İlk yarı)3. dakikada sağ kanattan Auremir’in ortasında ceza sahasında...

Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - TM Akhisarspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Teselet Mobilya Akhisarspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.Maçtan dakikalar (İlk yarı)3. dakikada sağ kanattan Auremir’in ortasında ceza sahasında...

21 Ocak 2018 Pazar 14:22
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - TM Akhisarspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Teselet Mobilya Akhisarspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sağ kanattan Auremir’in ortasında ceza sahasında topla buluşan Rybalka’nın şutu kaleci Lukac’da kaldı.

4. dakikada Miguel Lopes’in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa gelişine sert vuran Serginho meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

22. dakikada ani gelişen Akhisarspor atağında Seleznov’un rakibinden kurtulduktan sonra yaptığı yerden vuruş kaleci Tolgahan’ın üzerine gitti.

37. dakikada sağ kanattan Bifouma’nın ceza sahasına yerden ortasında Rybalka müsait pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Erdem Bayık xx, Candaş Elbil xx

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Auremir xx, Bjarsmyr xx, Medjani xx, Ziya xx, Hakan Arslan xx, N’Dinga xx, Rybalka xx, Emre xx, Bifouma xx, Kone xx

Yedekler: Rochet, Dyakov, Mert Hakan, Muhammet Demir, Hakan Bilgiç, Ömer Ayın, Boye, Muhammed Furkan, Papp, Cyriac

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac xx, Miguel Lopes xx, Caner xx, Nounkeu xx, Ömr Bayram xx, Larsson xx, Sissoko xx, Serginho xx, Soner xx, Olcan xx, Seleznov xx

Yedekler: Bora, Eray, Aykut, Helder Barbosa, Muğdat, Onur, Henrigue, Orhan, Bilal

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı kart: Rybalka (Demir Grup Sivasspor)

Son Güncelleme: 21.01.2018 15:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullararası Gençler Atıcılık Müsabakalarında dereceye girenler belli oldu
Okullararası Gençler Atıcılık Müsabakalarında dereceye girenler belli oldu
Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Evkur Yeni Malatyaspor kaçan galibiyete üzülüyor
Evkur Yeni Malatyaspor kaçan galibiyete üzülüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim