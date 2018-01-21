Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - TM Akhisarspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Teselet Mobilya Akhisarspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sağ kanattan Auremir’in ortasında ceza sahasında topla buluşan Rybalka’nın şutu kaleci Lukac’da kaldı.
4. dakikada Miguel Lopes’in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa gelişine sert vuran Serginho meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.
22. dakikada ani gelişen Akhisarspor atağında Seleznov’un rakibinden kurtulduktan sonra yaptığı yerden vuruş kaleci Tolgahan’ın üzerine gitti.
37. dakikada sağ kanattan Bifouma’nın ceza sahasına yerden ortasında Rybalka müsait pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Erdem Bayık xx, Candaş Elbil xx
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Auremir xx, Bjarsmyr xx, Medjani xx, Ziya xx, Hakan Arslan xx, N’Dinga xx, Rybalka xx, Emre xx, Bifouma xx, Kone xx
Yedekler: Rochet, Dyakov, Mert Hakan, Muhammet Demir, Hakan Bilgiç, Ömer Ayın, Boye, Muhammed Furkan, Papp, Cyriac
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac xx, Miguel Lopes xx, Caner xx, Nounkeu xx, Ömr Bayram xx, Larsson xx, Sissoko xx, Serginho xx, Soner xx, Olcan xx, Seleznov xx
Yedekler: Bora, Eray, Aykut, Helder Barbosa, Muğdat, Onur, Henrigue, Orhan, Bilal
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı kart: Rybalka (Demir Grup Sivasspor)