Süper Lig'de heyecan başlıyor

Süper Lig’deki 18 takım yeni sezon hazırlıklarını tamamladı ve büyük heyecan tekrar başlıyor. 61. sezonunu izleyeceğimiz Süper Lig’de bu sezon 13 farklı şehirden 18 takım mücadele edecek. 2018-2019 Sezonu’na, Fenerbahçe’nin ve Milli Takım’ın efsane ismi Lefter Küçünandoryadis’in ismi verildi. Süper Lig heyecanı 10-13 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla birlikte başlayacak

Süper Lig’in yenileri

TFF 1.Lig’de başarılı performans gösterip bir üst lige çıkan Ankaragücü, BB Erzurumspor ve Çaykur Rizespor Süper Lig’de mücadele edecek. 2011-2012 sezonunda dolayı küme düşen Ankaragücü 6, 2016-2017 sezonunda ligden düşen Çaykur Rizespor ise 1 sezon aradan sonra Süper Lig’de boy gösterecek. BB Erzurumspor ise ilk defa bu ligde mücadele edecek.

Yeni sezon öncesi 92 transfer

Spor Toto Süper Lig’in yeni sezon öncesi kulüpler kadrolarını güçlendirmek adına transferlerine devam ediyor. Süper Lig’de mücadele eden 18 takım toplamda 92 yeni futbolcu transferi yaptı. Bu transferlerin elli birini yabancı futbolcular, kırk bir tanesini ise yerli futbolcular oluşturdu. Kadrosuna en çok takviye 12 futbolcuyla BB Erzurumspor yaparken en az transferi 2 futbolcuyla son şampiyon Galatasaray gerçekleştirdi.

Sezonu Galatasaray açıyor

Son şampiyon Galatasaray sezonu, Süper Lig’in yeni ekibi Ankaragücü deplasmanında açacacak. Mücadele 10 Ağustos Cuma günü Osmanlı Stadı’nda olacak. Mücadelenin başlama 21.45’te başlayacak. 2018-2019 Lefter Küçünandonyadis Sezonu 1. Hafta programramı şu şekilde:

10 Ağustos Cuma

21.45 MKE Ankaragücü - Galatasaray A.Ş

11 Ağustos Cumartesi

19.30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

19.30 Sivasspor - Alanyaspor

21.45 Fenerbahçe - Bursaspor

12 Ağustos Pazar

19.30 Medipol Başakşehir - Trabzonspor

19.30 Atiker Konyaspor - BB Erzurumspor

21.45 Beşiktaş - Akhisarspor

21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor

13 Ağustos Pazartesi

21.45 Kayserispor - Antalyaspor busabahmalatya.com