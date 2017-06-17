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Süper Lig başarısı meclis tutanaklarında

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM’de Yeni Malatyaspor’u Süper Lig’e yükselmesinden dolayı tebrik etti.

17 Haziran 2017 Cumartesi 11:28
Süper Lig başarısı meclis tutanaklarında

 Meclis Genel Kurulunda tutanaklara geçen Malatyaspor diyalogunda Veli Ağbaba şu ifadeleri kullandı: “Değerli arkadaşlar, ben de Göztepe’yi kutluyorum, Sivasspor’u kutluyorum ama kendi kentimin takımı, dünyanın en güzel renklerine sahip Malatyaspor’u da kutluyorum. Dar bir bütçeyle teknik heyetinden hocasına kadar, futbolcusuna kadar bir destan yazdılar. Önümüzdeki yıl, umarım, o, üç büyükler, dört büyükler dediğimiz takımlara da kök söktüreceğiz. Malatya kayısısıyla ünlü, İnönü’süyle ünlü, Özal’ıyla ünlü ama Malatya bir de Malatyaspor’uyla ünlü. Göztepe’ye şimdiden başarılar diliyorum ama Malatyaspor’un önümüzdeki yıl hem Türkiye’de hem Avrupa’da destan yazacağına inanıyor, emek veren herkesi kutluyorum.” Ağbaba’nın bu sözlerine Meclis Başkan Vekili Akif Hamzeçebi’de Yeni Malatyaspor’u kutlayarak destek verdi. 

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