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Süper Lig: Atiker Konyaspor: 2 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Atiker Konyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig: Atiker Konyaspor: 2 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Atiker Konyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

21 Ocak 2018 Pazar 15:37
Süper Lig: Atiker Konyaspor: 2 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Atiker Konyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Ömer Ali’nin ceza yayı önünden kaleye gönderdiği şutta sağ köşeye giden top kaleci Onur’un müdahalesiyle sağ kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

76. dakikada Sosa’nın sağ köşeden kullandığı korner vuruşunda topu ceza sahası içinde bulan Okay’ın dönerek çektiği şut kaleci Serkan’da kaldı

77. dakikada Ömer Ali’nin sağ kanatta yerden gönderdiği pasla topla buluşan Milosevic’in ceza yayında bekletmeden kaleye gönderdiği vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onur’un sağından ağlarla buluştu. 1-0

81. dakikada Abdülkadir’in sol kanattan getirdiği top ceza alanı içinde Skubic’in eline temas edince hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

83. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Burak Yılmaz, kaleci Serkan Kırıntılı’nın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

90. dakikada Sosa’nın ceza alanına gönderdiği uzun pasta Serkan’ın topa müdahalesi yeterli olmayınca, Burak Yılmaz boşta kalan topu ağlarla buluşturdu. 2-1

90+3. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Orkan Çınar’ın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur’un sağından ağlarla buluştu. 2-2

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mete Kalkavan x, Ceyhun Sesigüzel x, Esat Sancaktar x

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ferhat xx (Eren Albayrak dk. 46 xx), Moke x, Skubic xx, Ali Turan x, Filipovic xx, Milosevic xxx, Ali Çamdalı xx, Ömer Ali xx, Vedat Bora xx (Orkan Çınar dk. 72 xx), Yatabare x (Hadziahmetobvic dk. 84 ?)

Yedekler: Patrik, Emrullah Şalk, Volkan, Selim, Musa Araz, Fofana, Manyama

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Trabzonspor: Onur xx, Tomas Hubocan xx, Durica x, Pereira xx, Filip Novak xx, Yusuf Yazıcı xx (Sosa dk. 55 xx), Onazi xx (Rodallega dk. 80 ?), Okay xx, Abdülkadir xx, Burak Yılmaz xxx, N’Doye xx (Bero dk. 72 x)

Yedekler: Alvarado, Uğurcan, Uğur Demirok, Kamil Ahmet, Batuhan, Kucka, Olcay

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Milosevic (dk. 77), Orkan (dk. 90+4) (Atiker Konyaspor), Burak Yılmaz (dk. 83 pen. ve dk. 90)

Kırmızı kartlar: Ali Turan (dk. 18) (Atiker Konyaspor), Hubocan (dk. 90+2) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Ömer Ali, Ali Çamdalı, Moke, Filipovic (Atiker Konyaspor), N’Doye, Hubocan, Uğur (Trabzonspor)
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