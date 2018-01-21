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Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Atiker Konyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)3. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Pereira’nın gönderdiği uzun topla penaltı...

Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Atiker Konyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)3. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Pereira’nın gönderdiği uzun topla penaltı...

21 Ocak 2018 Pazar 14:25
Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Atiker Konyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Pereira’nın gönderdiği uzun topla penaltı noktasında buluşan Abdülkadir’in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

14. dakikada orta sahadan gönderilen topla buluşan Skubic’in sağ kanattan Trabzonspor ceza sahasına gönderdiği orta şut karışımı vuruşunda top kaleci Onur’da kaldı.

15. dakikada Ömer Ali’nin kaleyi karşıdan gören açıdan ceza sahası çizgisi üzerinde şutunda topu kaleci Onur kornere gönderdi.

18. dakikada orta sahada Ali Turan’ın Abdülkadir’e yerden kayarak yaptığı müdahale sonrasında hakem Mete Kalkavan Ali Turan’ı direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

26. dakikada Abdülkadir’in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Burak Yılmaz topu düzelterek vuruşunu yaptı ancak açıyı iyi kapatan kaleci Serkan topu uzaklaştırdı.

43. dakikada Ömer Ali’nin ara pasında rakip futbolcuların arasından sıyrılarak topla buluşan Vedat’ın sağ çaprazdan şutunda kaleci Onur topu kornere gönderdi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ferhat xx, Moke x, Skubic xx, Ali Turan x, Filipovic xx, Milosevic x, Ali Çamdalı xx, Ömer Ali xx, Vedat Bora xx, Yatabare x

Yedekler: Patrik, Emrullah Şalk, Volkan, Selim, Hadziahmetovic, Musa Araz, Eren Albayrak, Orkan Çınar, Fofana, Manyama

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Trabzonspor: Onur xx, Tomas Hubocan xx, Durica x, Pereira xx, Filip Novak xx, Yusuf Yazıcı xx, Ogenyi Onazi xx, Okay xx, Abdülkadir xx, N’Doye xx, Burak Yılmaz xx

Yedekler: Alvarado, Uğurcan, Uğur Demirok, Kamil Ahmet, Batuhan, Sosa, Kucka, Olcay, Rodallega, Bero

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kırmızı kart: Ali Turan (dk. 18) (Atiker Konyaspor)

Sarı kart: Ömer Ali (Atiker Konyaspor)
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