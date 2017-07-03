Yeni Malatyaspor’da mali kongre hafta sonu gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yılın harcamaları ve tahmini bütçe delegelerin oylarına sunularak, kabul edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Divan Başkanlığını Malatya eski milletvekili İhsan Koca yaptı.

Kongrenin başında konuşan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, göreve geldiklerinden itibaren kısıtlı bütçelerle çok büyük başarıları imza attıklarını belirterek 3 yıl içerisinde iki şampiyonluk yaşadıklarını söyledi. Gevrek, "Maalesef şunu söylemek istiyorum; sanki Süper Lig'de değilmişiz gibi bir havayla karşılaşıyoruz. Bu durum beni üzüyor. Yapmış olduğumuz emekler arka plana atılıyor. Bir takımın Süper Lig'e çıkması aynı zamanda kenttin de o lige çıkması demektir" dedi.

“EN ÖNEMLİ İŞİMİZ TESİSLEŞME”

Yeni Malatyaspor’un Süper Lig'de sadece Malatya'yı değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu temsil eden tek takım olduğunu dile getiren Gevrek, bu süreçten sonra yapılması gereken en önemli işin ise tesisleşme ve altyapı çalışmaları olduğunu söyledi. Süper Lig’de ilk hedeflerinin kalıcı olmak olduğunu ifade eden Gevrek, "Bu ligde de bir hedefimizin olması lazım. Buraya çıkmak kolay olmadı ve durmak da kolay olmayacak. Biz ilk yılımızda kalıcı olacağız. Üç yıllık planlama yaptık. Takımın başına Ertuğrul Sağlam'ı getirdik. Türkiye'de başarılara imza atmış, Anadolu takımını şampiyon yapmış bir hocayla anlaştık. Üç yıl içerisinde Malatya'nın hedefi olması lazım. Bu hedef içerisinde 'İlk yıl kalıcı olmak, ondan sonraki süreçte de UEFA Avrupa Ligi" diye konuştu.

GELİR GİDER TABLOSU VE SÜPER LİG BÜTÇESİ...

Gevrek’in konuşmasının ardından Divan Başkanlığını Malatya eski Milletvekillerinden İhsan Koca’nın yaptığı mali genel kurulda kulübün gelir giderleri ibra edildi. Geçen sezondan 5 milyon 989 bin lira borcunun olduğu belirtilen Yeni Malatyaspor’da Süper Lig bütçesi ise 90 milyon lira olarak oy birliği ile kabul edildi. Yeni Malatyaspor’un kurulda geçen sezondan takımın 5 milyon 913 bin lira borcunun olduğu kaydedilerek, Spor Toto Süper Lig tahmini bütçesinin ise 90 milyon lira olarak belirlendiği bildirildi. Yeni Malatyaspor’un geçen sezon gelirinin 31 milyon 67 bin TL olduğu, giderinin ise yaklaşık 36 milyon 900 bin TL olduğu, aradaki farkın ise 5 milyon 909 bin TL olduğu belirtildi. Mali tablolar oy birliği ile kabul edildi. Oylamanın ardından yeniden söz alan Kulüp Başkanı Adil Gevrek, kendilerine her zaman destek veren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

YÖNETİM YALNIZCA 1 MİLYON MU VERECEK?

Öte yandan Süper Lig için bütçeyi %300 artıran yönetim tahmini olarak 90 milyon bütçe belirledi. 90 milyonluk dev bütçede en fazla gelir 58 milyonla maç yayın gelirleri, 15 milyon reklam, 4 milyon isim hakkı olarak öne çıkarken, mevcut yönetimin yalnızca 1 milyon katkı sunacağını ön görmesi ise şaşkınlıkla karşılandı. Geçtiğimiz sezon tüzük gereği en az 2.5 milyon vermek zorunda olan yönetimin bu yıl bu rakamı nasıl oluşturduğu bilinmezken, Süper Lig’de sadece 1 milyonluk yönetim katkısı kamuoyunda az bulundu.

FATİH AVCI