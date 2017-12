Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları mağlubiyeti maçın hakemi Ümit Öztürk’e bağlayan Kayseri cephesinde maç sonu üzüntü vardı. Ev sahibi takımın hocası Sumudica ilginç sözler sarf ederken, “Kayserispor’un normal bir takım olduğunu söyleyince herkes bana kızdı.” Dedi.

Sumudica, “Ben hiçbir zaman Kayserispor küçük bir takım olduğunu söylemedim. Normal bir takım olduğunu söyledim. Neden normal bir takım? Eğer siz evinizde maç oynuyorsanız, böyle bir yönetimi kabul edemezsiniz. Eğer büyük bir takım olsaydınız hakem maçı normal yönetirdi. Ama başlayacağız herhalde. Bana soru sormuşlardı, ‘Türk hakemler mi?’ diye Ben Türk hakemler demiştim. Her zaman karşılaştığımız gibi rakibimize karşı kullandı kararlarını. Bizim lehimize hiç karar vermedi. Her zaman dengede olan pozisyonları onlara kullandı. Biz de iyi bir oyun çıkaramadık. İlk yarıda kalecileri her pozisyonda en az 30 saniye oyunu soğuttu. Ne zaman iyi oynamaya başladık oyunu soğutmaya başladılar. Hakem de ilk yarının sonuna bir dakika bile eklemedi. Ben oynadığım maçlarda hiç böyle bir şey yaşamadım. Bu kadar zaman harcanıp bir dakika bile eklenmemesi enteresan. Çünkü onların gol atmasını bekledi. Golü attılar, düdüğü çaldı” dedi.

“OYUNCULARIMA BU MAÇ ZOR OLACAK DEDİM”

Maçta aldıklarını sonuçtan dolayı canı sıkıldığını belirten Sumudica, “Haftanın her günü bu maçın çok zor olduğunu anlattım. Rakibimiz bizden daha çok motive olmuştu. Bugün kazansaydık liderle aynı puana sahip olabilirdik. Ben hoca olarak da oyuncu olarak da kupa kazandım. Sadece takım olarak olmaz, taraftarlara ihtiyacımız var. Bazen hakeme de ihtiyacımız var. Takımı itecek bütün güçlere ihtiyacımız var. Herhalde bizim lehimize hiç hata yapılmadı 3 puan alacak. Biz her şeyi sahada yaptık. Bunun için de mutluyum. 5. sıradayız ve mücadeleye devam edeceğiz. Önümüzde bir kupa maçı var. Ama herhalde en az 2-3 oyuncu transferine ihtiyacımız var. Bazı oyuncularımız burada hiçbir şey yapmadan maaşlarını alıyorlar. Bu normal bir iş değil. Kanat oyuncusuna ihtiyacım var. Şu an ortam gergin. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bizim günümüz değildi bu gün. Bu gün benim noel günüm, bazen günah işlersiniz cezasını çekersiniz. Bu da bizim cezamız galiba. Ağzımda acı bir tat ile evime döneceğim. Hayatımdan bir yıl gitmiş gibi oldu” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ