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Sumudica: “Ligin sonuna kadar yukarıda kalma mücadelemize devam edeceğiz”

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Ligin sonuna kadar yukarıda kalma mücadelemize devam edeceğiz” dedi.Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 25. haftasında sahasında ağırlayacakları Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına...

Sumudica: “Ligin sonuna kadar yukarıda kalma mücadelemize devam edeceğiz”

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Ligin sonuna kadar yukarıda kalma mücadelemize devam edeceğiz” dedi.Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 25. haftasında sahasında ağırlayacakları Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına...

05 Mart 2018 Pazartesi 18:28
Sumudica: “Ligin sonuna kadar yukarıda kalma mücadelemize devam edeceğiz”

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Ligin sonuna kadar yukarıda kalma mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 25. haftasında sahasında ağırlayacakları Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, teknik çalışma ile sürdü.

Sumudica: “Ligin sonuna kadar yukarıda kalma mücadelemize devam edeceğiz”

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, kendilerini zor bir haftanın beklediğini söyleyerek, “Benim fikrime göre, ligde kalması için büyük bir şansa ihtiyacı olan bir takımla karşılaşacağız. Eğer Galatasaray’ın 7-0’lık rahat bir galibiyet aldığını futbolcularım düşünürse çok büyük bir hata yapmış olurlar. Oyuncularımla bu konuyu konuştum. Benim için önemli olan skor değil, 1-0 kazansak bile benim için önemli olan 3 puan. Çünkü puanlar attığımız gollerden daha önemli. İlk yarıyla ikinci yarıyı karşılaştırdığımızda ilk yarıda bu haftalarda 14 puan toplamıştık. Şu an 8 puanımız var. Eğer haftaya da Karabük’ü yenersek 11 puanımız olacak ve arada 3 puan gibi bir fark olacak. Biz ligin sonuna kadar yukarıda kalma mücadelemize devam edeceğiz. 10 tane zor maç bizi bekliyor. Futbolcularımızda bunun bilincinde. Bu hafta bunu için çalışacağız” ifadelerini kullandı.
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