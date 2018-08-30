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Sulley Muniru Yeni Malatyaspor’da!

Transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Yeni Malatyaspor’dan kadroya bir takviye daha geldi.

Sulley Muniru Yeni Malatyaspor’da!

Transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Yeni Malatyaspor’dan kadroya bir takviye daha geldi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 15:16
Sulley Muniru Yeni Malatyaspor’da!

Sarı-kırmızılılar, Mısır ligine transfer olan Azubuike’nin yerine orta sahaya Ganalı Sulley Muniru'yu takviye etti. Malatya temsilcisinin geçen sezon Steaua Bükreş, bu sezon başında ise Portekiz'in Tondela takımında forma giyen Ganalı orta saha oyuncusu Sulley Muniru ile 2 yıllığına anlaştığı belirtildi. Sarı-kırmızılı kulübün bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Ganalı Sulley Muniru ile 2 yıllık anlaşma sağladığı ve orta saha oyuncusunun Malatya’ya gelerek takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi. Yeni Malatyaspor transferde Ömer Şişmanoğlu, Erkan Kaş, Ahmet Ildız, Donald, Guilherme ve Aleksic'i kadrosuna katmıştı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor
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