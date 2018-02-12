Şükrü Kuleyin: “Tüzüğü değiştirmek için gerekirse herkesi toplayarak tesislere gideriz”

Trabzonspor Divan Kurulu Başkan adayı Şükrü Kuleyin, Trabzonspor’un basit bir tüzükle idare edildiğini belirterek, “Tüm divan üyelerini ayağa kaldıracağım, gerekirse Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne kadar giderek yönetimi zorlayacağız” dedi.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkan adayı Şükrü Kuleyin, Trabzon’da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. 27 yıldır Trabzonspor’un üyesi olduğunu dile getiren Kuleyin, üyeliği boyunca kulübün her ihtiyacında hiçbir beklentisi olmadan peşinden koştuğunu söyledi. Türkiye’de şike olduğuna dair ilk davayı açan kişinin kendisi olduğunu kaydeden Kuleyin, “Özellikle 2010-2011 sezonunda kazandığımız 7. şampiyonluğumuz sonrası haklarımızın kastedilmesi sahada ve saha dışında hiçbir tereddüt yaşamadan Trabzonspor’a istedikleri rolü biçmeye çalışan zihniyetlerin git gide güçlenmesi ve bu aymazlıkların sürmesi sonrası camiamızın tüm dinamiklerini birleştiren bir Trabzonspor divanı artık bir ihtiyacın ötesinde zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye’de şike olduğuna dair ilk davayı açan kişi de karşısındadır” şeklinde konuştu.

"Trabzonspor’un acilen başkanlar zirvesini yapması lazım"

Trabzonspor’un acilen başkanlar zirvesini gerçekleştirmesi gerektiğinin kaydeden Kuleyin, “Bunun akabinde yine Trabzonspor’da görev yapmış herkesin en kısa zamanda bir araya getirerek kulübümüzün acil ve acil bir şekilde camiayı bilgilendirmesi lazım. Kulübümüz mali anlamda çok büyük sıkıntılar içerisinde. Komşu illerimizdeki spor camialarıyla daha etkili ve verimli ilişkilerin kurulabilmesi bu bağlamda Trabzonspor kimliğine yakışacak Anadolu ağabeyi rolünü tekrar hatırlatıldığı bir döneme başlatmaya çalışacağız. Her yıl stadı nasıl doldururuz diye sadece yönetimlerin omzuna bırakılan kombine satışı ve TS Clup ürünleri için akıcı projeler yapmak, bunlar için yönetime yardımcı olmak en büyük görevimizdir. Yeni açılan stadımızda uygun yerlere rahmetli olan değerlerimizin isimlerini vermek için yönetimi yönlendirmeye çalışacağız. Divanın tüzük değişimi için sadece bir tavsiye makamı olmaktan çıkarılarak bu konuda gerekli kamuoyunun oluşturulması dahil tüm somut adımların atılarak bir an evvel gerekli tüzük değişimini gerçekleştirmiş bir Trabzonspor’un vücut bulması için çalışmaları yapacağız. Bu konuda çok açık ve net söylüyorum tüm divan üyelerini ayağa kaldıracağım. Gerekirse Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne giderek yönetimi zorlayacağız. Çok basit bir tüzükle kulübümüz idare edilmektedir. Bunu değiştireceğiz” diye konuştu.

Trabzon’da seçimlerde samimiyet sorunu yaşandığını belirten Kuleyin, “Benim için yenilmek hiçbir zaman son değil, yenmekte hiçbir zaman zafer değildir. Bana göre bu seçim değil hizmet yarışıdır. Benim tanıyan herkes biliyor Trabzonspor’a yıllarımı verdim” ifadelerini kullandı.