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Sucu Palancı’yı getirdi

Bölgesel Amatör Lig takımlarında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Malatyaspor’un eski futbolcusu ve teknik direktörü Hayati Palancı’yı teknik sorumlu olarak takımın başına getirdi.

Sucu Palancı’yı getirdi

Bölgesel Amatör Lig takımlarında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Malatyaspor’un eski futbolcusu ve teknik direktörü Hayati Palancı’yı teknik sorumlu olarak takımın başına getirdi.

07 Haziran 2018 Perşembe 10:30
Sucu Palancı’yı getirdi

Bölgesel Amatör Lig’de aradığı başarıyı bir türlü yakalayamayan Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor, İsmail Tekin’den boşalan teknik adamlık görevine Hayati Palancı’yı getirdi.
Malatyaspor’da ve çeşitli kulüplerde futbol oynadıktan sonra Malatyaspor’da teknik direktörlük yapan Hayati Palancı bir süredir takım çalıştırmıyordu. Son olarak Dersimspor’da görev yapan Palancı ile her konuda anlaşan mavi- beyazlı kulübün önümüzdeki günlerde tecrübeli teknik adamla basın önünde sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Hayati Palancı’nın yeni sezon için kulübün hedefleri ve transferde izlenecek yol haritası gibi konularda garanti alarak Yeşilyurt yönetimiyle el sıkıştığı belirtiliyor. Bu arada Yeşilyurt Belediyespor’da kulüp başkanlığını bırakacağı yönünde haberler çıkan dursun Cumali Sucu’nun yeni sezonda da görevine devam edeceği bildirildi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Bölgesel Amatör Lig TakımlarıMalatya Yeşilyurt BelediyesporMalatyasporHayati Palancı
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