17 Ağustos 2017 Perşembe

Açılış boş tribünler önünde

Statta yetiştirme çalışmaları

Eksiklerinden dolayı Süper Lig’in ilk haftasında kapılarını açamayan Malatya Stadyumu'nda, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ortak çalışmaları devam ediyor.

17 Ağustos 2017 Perşembe 12:19
Statta yetiştirme çalışmaları
   Tribün düzenlemesi, soyunma odalarının kapasitesinin yükseltilmesi, stat giriş-çıkış yolları gibi işlerini Büyükşehir’in, kapı girişlerine elektronik bilet sisteminin takılmasını ise TFF’nin yürüttüğü statta hummalı bir çalışma var. Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’deki ilk hafta maçına yetişmeyen stadın, ligin 3. haftasına yetiştirileceği belirtilirken, konuyla ilgili sarı siyahlı kulübün de bilgilendirildiği ifade edildi. Yeni stadyumdaki son durumla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden edinilen bilgiye göre, ekipler yoğun bir mesaiyle stadyumdaki eksikleri gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Tribün düzenlemesi, soyunma odalarının kapasitesinin yükseltilmesi ve stat giriş-çıkış gibi işleri devam eden stadyum, ligin 3. haftadaki Antalya maçına kadar hazır hale geleceği öngörülüyor. TFF’nin görevlendirdiği firmanın elemanları da statta keşif yaparak, çalışmalara başladı.

HABER MERKEZİ

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