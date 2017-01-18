18 Ocak 2017 Çarşamba

Stat’ta sürpriz gelişme!

Temeli alıldığı günden bu yana bitirileceği gün merakla beklenen Malatya Statyumunda beklenen açıklama geldi. Yeni stadın 5 Şubat’ta devri için TOKİ tarafından bir heyetin geleceği öğrenildi. Mevcut yüklenici firma kalan işleri o tarihe kadar yetiştirdiğinde bu kez, TFF, Gençlik Spor Bakanlığı ve Yeni Malatyaspor’un eksik gördüğü 7 – 8 milyonluk maliyetli diğer işler 1 ay içersinde tamamlanacak.

18 Ocak 2017 Çarşamba 12:59
Stat’ta sürpriz gelişme!

  Temelinin atıldığı zeminin çürük çıkmasıyla başlayan Malatya Stadyumu’ndaki bir türlü bitirilemeyen işler en sonunda teslim aşamasına geldi. 2012 yılında ilk kazmanın vurulmasıyla start alan süreç, daha sonra yüklenici firmanın mali sıkıntılarını gerekçe gösterip işleri yarım bırakması nedeniyle uzun süre yarım kalmıştı. Duran stat inşaatının bitirilme işini alarak, hızla ilerleme kat eden Malatyalı mevcut firmanın teslim için 400 gün olarak belirlenen süresi 17 Şubat’ta sona eriyor.

TFF, GENÇLİK SPOR VE TOKİ’DEN HEYETLER GELECEK
  Henüz teslim süresinin olmasına karşın son olarak koltukları da döşeyerek stadı neredeyse kullanılabilir hale getiren yüklenici firma fiziki gerçekliği yüzde 90 seviyesine getirdi. Beklenenden hızlı gelişen süreçte TOKİ’nin 5 Şubat’ta bir heyet göndererek, geçici kabul için stadı inceleyeceği öğrenildi. İnceleme sonucunda teslim alınıp alınmamasına karar verileceği ifade edilirken, asıl süreç ise bundan sonra başlayacak. TOKİ tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devri gerçekleştikten sonra, Spor Genel Müdürlüğü yeni bir ihale süreci başlatarak bu kez TFF ve kendi heyetlerinin eksik gördüğü işleri tamamlatacak. Yaklaşık 8 milyonluk maliyeti bulan işler 1 ayda tamamlandığında Mart sonunda Malatya Stadyumu her anlamda maç oynanır duruma gelecek.

KAMUOYU ELAZIĞ MAÇIYLA AÇILSIN İSTİYOR
  Ancak yeni statta her şey stadın hazır hale gelmesiyle bitmeyecek. Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün çevre yoluna yapacağı köprülü kavşak çalışması ise Kasım 2017’de bitecek. Yeni Malatyaspor Kulübü’nün ve kamuoyun yeni stadı Elazığspor maçıyla açma isteği için ise yan yollar genişletilerek, alınacak bazı özel önlemlerle ulaşım sağlanabilecek. Çim uzmanları Mart ayının normal değerlerde geçmesi durumunda zeminin Nisan’ın ilk haftasına kadar maç oynanabilir düzeye gelebileceğini belirtirken, teknik direktör İrfan Buz’un ve futbolcuların da bir an önce yeni stada geçmek istediği biliniyor.

FATİH AVCI
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