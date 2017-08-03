20 Haziran 2017’de tamamlayıcı firma tarafından inşası biten ve bazı eksikleriyle TOKİ’ye, TOKİ’den de Gençlik Spor Bakanlığı’na devredilen 27.044 koltuk kapasiteli Malatya Stadyumu’nda ilk hafta maç oynanıp oynanmayacağı henüz netleşmedi. Son olarak geçtiğimiz hafta Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devri gerçekleşen ve maç oynanabilmesi için giderilecek eksikliklerin Büyükşehir tarafından yapılması kararlaştırılan statta henüz loca bölme, elektronik reklam alanları, soyunma odalarının kapasite artırımı çalışması başlamadı.

Stada ulaşım konusunda UEFA’nın ve TFF’nin koyduğu 3 ayrı yol şartı da henüz sağlanabilmiş değil. İnönü Üniversitesi’nin doğu çıkışındaki sinyalizasyonlu kavşak iptal edilip, yerine Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak köprülü kavşak çalışması henüz yeni başladı. Çevre yolunun ortası kavşak çalışması için temel atma seviyesine getirilirken, stadın güney doğu bölümünde yer alan ve çevre yoluyla bağlantısını sağlayacak düşük kotlu alanda ise dolgu çalışması sürüyor. Çevre yoluna paralel, TFF Antrenman Sahaları’nın hemen üstünden geçen ve stada ulaşımın sağlandığı tek yol olan tek şeritli tali yolda ise genişletme çalışmaları yeni başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu çalışmada ise istinat duvarı örülerek bu alan çevre yoluna paralel bir şekilde genişletiliyor. Trambüs direklerinin elektrik aksamları sökülürken, çevre yolunun 3 şerit olan kapasitesinin böylelikle 5 şeride çıkarılması hedefleniyor. Toplu taşıma ile stada ulaşacak vatandaşlar, yolun o bölümünden stada merdivenler vasıtasıyla girebilecek. Ligin başlamasına 10 gün kala tüm bu çalışmaların Osmanlıspor maçına yetişip yetişmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ilk maçın yeni statta oynanma ihtimalini düşük olarak göstermişti.

FATİH AVCI