Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret ederek, yeni stat, tesisler ve kulübün son durumuyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Malatya Büyükşehir Belediye binasında Başkan Ahmet Çakır'a ziyaret gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Gevrek, "Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çakır’a Malatya adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kendileri yine kulübümüzün menfaati noktasında hem statla ilgili hem de tesisle ilgili önemli işlere imza atıyor" dedi.



SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN HER ZAMAN İRADE KOYMUŞTUR

Gevrek, yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşme sonrası açıklamalarda bulunarak, "Bugün sayın başkanımızla kulübümüzün son durumu, yeni stattaki çalışmalar ve tesislerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Bilindiği gibi Büyükşehir Belediyemiz mevcut tesisimizin bulunduğu yerin hemen yanındaki yeni tesislerin tamamlanması noktasında şu an çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanında yeni stadımızda da locaların bölünmesi işini Büyükşehir Belediyemiz yürütecek. Sayın başkanımızla gelinen aşamaları konuştuk. Kulübümüzün Onursal Başkanı ve Divan Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’a teşekkür ediyorum. Sorunların çözümü adına başkanımız ortaya her zaman bir irade koymuştur, bu sefer de öyle oldu” şeklinde konuştu.



HENÜZ ZAMANIMIZ VAR

Görüşmede yeni stadın yeni sezona yetişip yetişmeyeceğine dair konunun da konuşulduğunu belirten Gevrek, "Yeni stadımızla ilgili şu an için tek eksik zemin. Zeminimizin iyileştirme çalışmaları sürüyor. Gerek kulübümüzün gerekse de Gençlik Spor Müdürlüğümüzün personelleri çalışmalarını sürdürmekteler. Bu konuyu da sayın başkanımızla görüştük. Henüz zamanımız var. Zemin hazır olduğunda sezonun ilk maçını yeni stadımızda oynamak için bir eksiğimiz kalmayacak" diye konuştu.

