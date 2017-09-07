Eksiklikler dolayısıyla Büyükşehir Belediyesine devredilen yeni Şehir Stadyumunun eksikleri Büyükşehir Belediyesi tarafından bir bir gideriliyor. Hem saha içinde hem saha dışında hummalı bir çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, Yeni Şehir Stadyumunu Bursaspor ile oynanacak lig maçına kadar hazır hale getirmeyi hedefliyor.

Karayolları ana yolu yapana kadar ulaşım bu yoldan sağlanacak

Şehir Stadyumunun ana bağlantı yolu Karayolları tarafından yapılırken, ana yol yapılana kadar yeni stadyuma ulaşım Büyükşehir tarafından çalışmaların tamamlandığı yoldan sağlanacak. Stadyuma geliş ve gidişlerde yoğunluk yaşanmaması için bağlantı yolu olan Kanyon Caddesi Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 metreden 20 metre genişliğe çıkarıldı.

Yolun daha güvenli hale gelmesi için 200 metre uzunluğunda taş duvar örme işi yapan Büyükşehir Belediyesi, bahçe ve arazi sınırları içinde de 800 metre tel örgü kullandı. Yol altyapısında ise 12 bin metreküp toprak kazı çalışması, 8 bin metreküp de stabilize malzeme kullanıldı.

Büyükşehir Belediyesi 1.2 kilometre uzunluğundaki yolda genişletme çalışmalarının devamında sıcak asfalt serimi yaptı. Yolun asfaltlanmasında ise 4 bin ton asfalt kullanıldı.

Yön ve uyarı levhaları dikilecek

Büyükşehir Belediyesi maçları izlemeye gidecek taraftarların trafik sorunları ile karşılaşmaması için yollara gerekli uyarı levhaları ve yönlendirici levhaların montajını da yapacak. Maç günleri bölgedeki toplu taşıma araç sayıları artırılarak vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmesi için de ayrıca çalışmalar yapılıyor.

İHA