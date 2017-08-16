16 Ağustos 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

Stadı bitirmek için 2.9 milyonluk kredi!

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yeni stadyumunun 1 yıllığına kiralanmasını belediye meclisinde görüşerek karara bağladı. Stat için Spor Toto Teşkilatı’ndan 7,5 milyon alacak Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası’ndan buna ek olarak 2 milyon 900 bin lira kredi kullanma yetkisini de meclisten geçirmiş oldu.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:53
Stadı bitirmek için 2.9 milyonluk kredi!

  Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Ağustos Ayı toplantısını 15 Ağustos Salı günü yaptığı 2. birleşimle tamamladı. Saat 14.00’de Meclis Salonu’nda Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlığında yapılan toplantıda yeni stadyumun Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 yıllığına kiralanması kararlaştırıldı. Meclis’te ayrıca stattaki eksikliklerin giderilmesi için İller Bankası’ndan kredi kullanılması için Başkan Çakır’a yetki verildi. Yapılan görüşmelerde, yeni stadyumdaki eksikliklerin giderilmesi için İller Bankası’ndan 2 milyon 900 bin TL kredi kullanılması, stadın 1 yıllığına Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanmasına, Yeni Malatya Spor Kulübü’ne de yine bir yıllığına kullanım hakkı verilmesi meclis tarafından kabul edildi. Gençlik Spor Bakanlığı’ndan stadın devri sırasında 7.5 milyon ödenek alan Malatya Büyükşehir Belediyesi, meclisten çıkardığı 2.9 milyonluk kredi kullanma yetkisiyle bu miktarı 10 milyonun üzerine çıkarmış olacak. 


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