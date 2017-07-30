30 Temmuz 2017 Pazar

UYANIK OLACAĞIZ!

Stad ilk maça yetişmeyebilir

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 5 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak yeni stadyumun Süper Lig maçlarına yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, “İlk maç riskli gibi görünüyor ama ikinci maça yetişir. Birinci maça yetiştirmeye arzu ediyoruz. Gayret edeceğiz" dedi.

30 Temmuz 2017 Pazar 13:34
Stad ilk maça yetişmeyebilir
Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni stadının hangi maça yetişeceğini Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, açıkladı. Çakır, ilk maç riskli açıklamasını yaptı.

“Ağustos’un sonuna kadar yetiştirmeyi planlıyoruz”
Stadın kiralanmasıyla ilgili imzaları attıklarını belirten Çakır, "Şu anda biz stadı 1 yıllığına kiraladık. Biz aslında oranın tahsisini istedik ama tahsis bakanlar kurulundan çıkacağı için uzun sürecekti. Bizim bir an önce orada inşaata başlayabilmemiz için bir yandan da bir protokol da Spor Toto ile yapıyoruz ki, bize belli bir ücret aktarsın ve bu ücretle biz oradaki çimler kışın güneş ışığını yeteri kadar alamayacağı için ultraviyole ışınlarını yansıtacak makineler olmak üzere, yönlendirme levhaları olmak üzere, localar olmak üzere bu çalışmaları yapabilelim. Aynı zamanda federasyonun istemiş olduğu, seyirciler için her türlü riski ortadan kaldırabilecek ne kadar tedbir alınabiliyorsa bunlar ve 40 kalem eksiği tamamen ortadan kaldıracak bir çalışma yapmaya gayret ediyoruz. Zaman olarak Ağustos’un sonuna kadar yetiştirmeyi planlıyoruz. Ama oradaki işin detayı, süresi yetişebilir mi buna bakacağız” şeklinde konuştu.

“Gayret edeceğiz”
Çakır, yeni stadın ilk iç saha maçına yetişememe riskinin bulunduğunu belirterek, “İlk maç riskli gibi görünüyor ama ikinci maça yetişir. Birinci maça yetiştirmeye arzu ediyoruz, çünkü hepimiz bekliyoruz. Gayret edeceğiz” diye konuştu.
İHA

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