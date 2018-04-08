Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114738
ALTIN
173.544
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6903
EURO
4.9655

Sportif Direktör Ravcı: “Takım beklentilerimizin altında kaldı”

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, deplasmanda 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Takım beklentilerimizin altında kaldı. Kötü oynadık. Ancak şunu da unutmamak lazım ki karşımızdaki takım şampiyonluk mücadelesi veren bir ekip” dedi. 

Sportif Direktör Ravcı: “Takım beklentilerimizin altında kaldı”

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, deplasmanda 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Takım beklentilerimizin altında kaldı. Kötü oynadık. Ancak şunu da unutmamak lazım ki karşımızdaki takım şampiyonluk mücadelesi veren bir ekip” dedi. 

08 Nisan 2018 Pazar 16:01
Sportif Direktör Ravcı: “Takım beklentilerimizin altında kaldı”

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir müsabakasını İHA’ya değerlendiren Sportif Direktör Ali Ravcı, kötü oynadıklarını söyledi. Müsabakanın ikinci yarısında tanınmayacak kadar kötü oynadıklarını belirten Ravcı, “Müsabakanın ilk yarısında daha iyi idik, pozisyonlarımız da vardı. Ancak ikinci yarıda tanınmayacak kadar kötü oynadık. Takım beklentilerimizin altında kaldı. Kötü oynadık. Ancak şunu da unutmamak lazım ki karşımızdaki takım şampiyonluk mücadelesi veren bir ekip. Sonuçta onlar içinde ölüm kalım maçıydı. Biz bu maçı hemen unutmak zorundayız. Futbolda günlük düşünmek ve anlık psikolojiden çabuk kurtulmak lazımdır” dedi. 

“Topladığımı puanla rahatladık dersek doğru olmaz” 
Ravcı, ligde kalmama mücadelesi içerisinde kendilerinin de bulunduğu ve henüz rahatlamadıklarını da belirterek, “Ligin alt tarafında inanılmaz bir kurtuluş mücadelesi var. Biz de bu mücadelenin içerisindeyiz. Topladığımı puanla rahatladık dersek doğru olmaz. Bu nedenle mücadelemizi sonuna kadar sürdürmek zorundayız. Aşağıda neyin ne olacağı son ana kadar belli olmaz. Biz sadece bir maç kaybettik. Şimdi önümüzde zorlu bir Alanyaspor maçı var. Onlar da düşmeme mücadelesi veriyor. Bugün bu maçın hazırlıklarına başladık. İnşallah güzel netice alacağımız bir müsabaka olur” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
E.Yeni Malatyaspor’da A.Alanyaspor mesaisi başladı
E.Yeni Malatyaspor’da A.Alanyaspor mesaisi başladı
Karaman: “Kaybettiğimiz için üzgünüm”
Karaman: “Kaybettiğimiz için üzgünüm”
BB Erzurumspor - Gazişehir Gaziantep FK maçının ardından
BB Erzurumspor - Gazişehir Gaziantep FK maçının ardından

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim