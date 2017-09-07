Sportif Direktör Ravcı: “Son güne kadar yeni transferleri takıma kazandıracağız”
Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Transfer konusunda son güne kadar her şey olabilir. İhtiyaç duyduğumuz mevki ile ilgili arayışlarımız devam ediyor. İnşallah son güne kadar yeni transferleri takıma kazandıracağız" dedi.
07 Eylül 2017 Perşembe 13:18
Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı İnönü Stadı’nda basın mensuplarına açıklamada bulunarak takımın son durumunu değerlendirdi. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Ravcı, “Milli maç arasını iyi geçirdik. Bilindiği üzere Antalya maçının ardından ara vermeden çalışmalara devam ederek, sadece bayramda oyuncularımıza izin vermeyi planlamıştık. 3 günlük izinden önceki arada takım halinde çok iyi çalıştık. Oyuncularımız da izinlerini iyi değerlendirdi. Tekrar Malatya’da toplanıp Kasımpaşa maçının hazırlıklarını devam ettiriyoruz. Milli takım maçları için ülkelerinde olan Khalid ve Sadio’da aramıza katılacaklar. Herhangi eksik ve sakat futbolcumuz bulunmuyor” şeklinde konuştu.
“Yeni transferleri takıma kazandıracağız”
Ali Ravcı, transfer dedikodularına açıklık getirerek, "Transfer söylentilerine çok fazla kulak asmamak lazım. Transfer sezonunun bitmesine birkaç gün kaldı. Santrfor ihtiyacımız var. Son güne kadar her şey olabilir. İhtiyaç duyduğumuz mevki ile ilgili arayışlarımız devam ediyor. İnşallah son güne kadar yeni transferi takıma kazandıracağız. Transfer dedikoduları daha öncede çok yapıldı. Bu konuda hocamız ve yönetimimiz arasında hiçbir sıkıntı yok. Bir tek santrfor oyuncu eksiğimiz var ve onu bitirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.
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