Alanyaspor maçı hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri’nde sürdüren Yeni Malatyaspor’da Sportif Direktör Ali Ravcı, antrenman öncesi gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Süper Lig’in 11. haftasında evinde Başakşehir’e 2-0 mağlup olmasına rağmen takımın sergilediği performansın gelecek adına umut verdiğini kaydeden Ali Ravcı, skor anlamında taraftarı üzdüklerini söyledi.

“OYNANAN OYUN BİZİ MUTLU ETTİ”

Sarı-kırmızılı oyuncuların istekli olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Ali Ravcı, “Başakşehir maçı bizim açımızdan oyunsal anlamda iyi geçti ama skor anlamında bizi ve taraftarımızı üzen bir karşılaşma oldu. Aslında her iki devresinde farklı oyun oynadık diye düşünürsek daha doğru olur. Özellikle ikinci yarıda takımın göstermiş olduğu mücadele, iyi performans, istek ve arzu bizi de ziyadesiyle mutlu etti. Skor olarak geriye düştüğümüz maçı oyuncularımız çevirmeye çalıştılar. Verdikleri mücadeleden dolayı futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Oynanan oyun evet bizi mutlu etti ama iyi bir sonuç olmadı. Takımın her geçen hafta yükselen bir form grafiği var. Sakatlarımızda tam olarak milli takım arasında düzelip aramıza dönerlerse daha iyi hale geleceğiz. Rahman ve Eren’de hafta sonu son tedavilerini görüp aramıza katılacaklar. Rahman belki 10 güne kadar maç oynayabilir duruma gelebilir. Zaten Perşembe günü itibariyle de Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladık. Hedefimiz bu maçta hem iyi oyunla hem de iyi sonuçla Malatya’ya tekrar geri dönmek.” şeklinde konuştu.

“OYUNCULARIMIZDAN OLDUKÇA MEMNUNUZ”

Kadroda bulunan oyuncuların performansıyla ilgili sorun yaşamadıklarını belirten Ravcı, devre arasında yapılacak olan transferlerde mevcut oyuncuların performansının büyük rol oynayacağını söyledi. Ravcı, “Devre arası transferiyle alakalı durumu mevcut oyuncularımızın performansı belirleyecektir. Bizler şuan ki oyuncularımızın performansından oldukça memnunuz. Onların performansıyla alakalı hiçbir sıkıntımız yoktur. İlerleyen haftalarda sergileyecekleri oyuna göre bir plan yapacağız.” İfadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ